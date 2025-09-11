Egy veszekedés, ami megváltoztatta a szomszédomról alkotott véleményemet

A szomszédokkal való kapcsolatok nem mindig egyszerűek, de néha egy veszekedés segíthet más szemszögből látni a dolgokat. Így történt ez velem is, amikor a szomszédommal való konfliktus rávilágított a felelősségvállalás fontosságára.

Szerencsésnek mondhatom magamat, mert a közvetlen szomszédainkkal igazi idillben élünk. Egy idősebb hölgyről és egy házaspárról van szó, akik mindig kedvesek, figyelmesek velünk, és annyi szeretettel fordulnak felénk, mintha a lányunk a saját unokájuk lenne.

Az ilyen kapcsolatok manapság ritkák, és már sokszor elgondolkodunk rajta, milyen érzés lesz úgy hazajönni, hogy már nem ők laknak mellettünk. Vajon meg tudja-e bárki közelíteni azt a jószomszédi mintát, amit ők állítottak elénk mérce gyanánt?

Aztán ott van szembeszomszédunk, akivel semlegesen felületes, de udvarias kapcsolatunk volt. Köszöntünk, viszont – most, hogy visszagondolok – egyszer sem elegyedtünk szóba az évek alatt. Kisebb bosszúságokat okozott (ahogy gondolom, mi is neki), viszont különösebb gond nem volt. Legalábbis egy ideig.

A fű és azok a bizonyos üvegek

A szomszéd háza a sarkon úgy áll, hogy egyetlen ablaka sem néz a mi utcánkra. Ezért talán nem is zavarja annyira, ha az út mellett a fű és a gaz elburjánzik a saját területén. Nekünk persze nap, mint nap a szemünk előtt van, így a fiúk időnként (amikor már csípőig ér…) levágják helyette. Nem nagy dolog, öt perc pluszmunka, szóval soha nem csináltunk belőle ügyet.

A valódi gondot ezúttal sem a fű jelentette, hanem az üvegek. Pár éve történt először, hogy hazafelé sétálva a kislányommal azt láttam, tele az út eldobált üvegekkel. Némelyikre már autó is ráhajtott, így a szilánkok szanaszét hevertek.

Fogtam egy zsákot és a szomszéd szeme láttára szó nélkül összeszedtem mindet. Abban bíztam, hogy érti a gesztust, ugyanis az üvegek tőle kerültek az útra. Nem akartam konfliktust, csak békét és balesetmentes közlekedést.

Aztán eljött a pillanat, amikor betelt a pohár – vagy inkább tele lett az üveg?

