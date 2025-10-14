„Egy fordítási hiba okozta az atombombát” – Banális hibák, amik emberéletekbe kerültek

A történelem során számtalan olyan gikszer történt – a Csernobyl és Titanic katasztrófáján kívül is – amivel a lakosság az életével fizetett.
1/10 Gyerek a cockpitben
1993-ban az Aeroflot 593-as repülőgépe lezuhant, hetven ember halálát okozva. A pilóta beültette tizenéves fiát az új Airbus kormánya mögé, nem tudva, hogy a robotpilóta 30 másodpercen belül kikapcsol, ha folyamatosan mozgatják a kormányt. A gép zuhanórepülésben csapódott be Szibéria erdőségébe és senki nem élte túl a katasztrófát. A pilóták végig küzdöttek visszaszerezni az irányítást a zuhanás alatt, pedig csak annyit kellett volna tenniük, hogy elengedik a kormányt, akkor ugyanis a robotpilóta egyenesbe hozta volna a gépet.
2/10 Hatalmas égés
2003-ban egy eltévedt vadász meggyújtott egy jelzőrakétát, aminek következtében San Diego erdőségének 300.000 hektárja égett le, 2.322 ház veszett oda és 14 ember halt meg. Kalifornia legsúlyosabb erdőtüze - vagyis a figyelmetlen vadász - másfél milliárd dollárnyi kárt okozott.
Kennedy elnök - és az egész amerikai kormány - úgy gondolta, könnyű lesz megbuktatni Kuba kommunista vezetőjét, amikor azonban az emigráns csapatok partra szálltak a Disznó-öbölben, meglepetésükre a lakosság nem állt melléjük - ahogy a CIA megjósolta - hanem Fidel Castro védelmében napok alatt semmisítették meg alakulataikat. Az akció ráadásul még szorosabbá tette a kapcsolatokat Kuba és a Szovjetunió között.