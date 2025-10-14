„Egy fordítási hiba okozta az atombombát” – Banális hibák, amik emberéletekbe kerültek

1993-ban az Aeroflot 593-as repülőgépe lezuhant, hetven ember halálát okozva. A pilóta beültette tizenéves fiát az új Airbus kormánya mögé, nem tudva, hogy a robotpilóta 30 másodpercen belül kikapcsol, ha folyamatosan mozgatják a kormányt. A gép zuhanórepülésben csapódott be Szibéria erdőségébe és senki nem élte túl a katasztrófát. A pilóták végig küzdöttek visszaszerezni az irányítást a zuhanás alatt, pedig csak annyit kellett volna tenniük, hogy elengedik a kormányt, akkor ugyanis a robotpilóta egyenesbe hozta volna a gépet.



