Ezek a jelei, hogy édesanyád erősen sérült gyermekkorában

Mindenkinek van egy története, amely az életkorának előrehaladtával újabb és újabb rétegeket kap. Azok a gyermekkorban szerzett sebek, amelyek egykor fájdalmat okoztak, felnőttkorban is érezhető nyomokat hagynak. Ha az édesanyád gyermekként sérüléseket szerzett, annak hatása sokszor még az ő anyai szerepében is megmutatkozhat.

Miért fontos felismerni az anyai sebeket?

A gyermekkori traumák felismerése és megértése nem csupán az érintett személy, hanem a családtagok számára is rendkívül fontos. Az anyai sebek felismerésének az első lépése az őszinte vizsgálódás és mélyebb megértés irányába történő elmozdulás.

