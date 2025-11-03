Ez a durva szexuális rutin kezd beépülni az együttlétekbe

Az elmúlt években – vagy talán már évtizedekben – egyre több szinten változott a szexuális életünk. Sajnos nem mondhatjuk, hogy feltétlenül jó irányba.

Sorolhatnánk az aggasztó körülményeket és tényeket, de most inkább beszéljünk a következményekről, amik egyre jobban kezdenek kirajzolódni világszerte. Talán te is azt gondoltad, hogy a mostani generáció a legszabadabb a szexuális életét tekintve, de úgy tűnik, erről szó sincs.

Egyre több olyan eredmény van a kutatók kezében, amelyek arra engednek következtetni, hogy a mostani fiatalok minden korábbi generációnál ritkábban bújnak ágyba. Csökken a szexuális partnerek száma, de a szex a komoly kapcsolatokban is gyakran háttérbe szorul – már, ha beszélhetünk egyáltalán komoly kapcsolatokról a társadalmi elszigetelődés határában. Igen nagy ugyanis azoknak az aránya, akik nemhogy családot nem akarnak: a párkapcsolatokat sem preferálják sőt, otthonról sem szeretnének elköltözni.

Ezek után talán már nem annyira meglepő, hogy a különféle abberációk, vagy éppen szélsőségek kezdenek teret nyerni. És most nem feltétlenül olyanra kell gondolnunk, hogy a robotokkal történő együttlét, vagy a meta-pornó záros időn belül általánossá válhat.

A fojtogatás a következő befutó a szexuális életünkben

Az Archives of Sexual Behaviorban megjelent amerikai tanulmány alapján, az egyetemista korúak 40%-a vett már részt olyan együttlétben, aminek a része volt az erotikus fojtogatás. Úgy tűnik, hogy erre a tevékenységre leginkább a serdülők és a fiatalkorú felnőttek a vevők, köszönhetően elsődlegesen a közösségi médiáknak, valamint az online elérhető, pornográf tartalmaknak. Bár a fojtogatás valójában nagyon régóta szerepel a történelmi feljegyzésekben, mindig is ellentmondásosnak és kockázatosnak tartották – nem véletlenül.

