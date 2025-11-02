„Olyan régen csináltunk együtt valamit…” – Amivel őrületbe kergetjük mi, nők, a pasikat

Szabó Erzsébet
Írta 2025.11.02.

Ha régóta jártok, akkor azért, ha még friss a kapcsolatotok, akkor azért érezheted úgy, hogy egy-egy vita teljesen tönkreteszi az egész heteteket. Való igaz, olykor-olykor elengedhetetlen a nézeteltérés, de nem is baj, ha nem értetek mindenben egyet. Ugyanakkor felesleges direkt feszített helyzetekbe kényszeríteni a férfiakat, mert igencsak nehezen viselik, ha még otthon is nagy nyomás alatt vannak.

Olyan régen csináltunk együtt valamit!
Abszolút érthető, hogy rendszeresen igényed van a közös időtöltésre, de a férfiak a legkevésbé sem szeretik az ilyesfajta számonkérést, hiszen a programszervezés nem csak az ő feladatuk.

Sokkal jobb, ha konkrét tervekkel állsz elő, elmondod, hova szeretnél menni, mit akarsz csinálni, s bizony az sem árt, ha hagysz neki választási lehetőséget, legalább az időpontot illetően.

Akadnak olyan férfiak, akik inkább otthonülő típusok, ha nem túl sűrűn mozdultok ki, akkor sanszos, hogy te is ezzel a helyzettel állsz szemben. Ekkor főleg felesleges az ujjal való mutogatás, nagy eséllyel ő már a kapcsolatotok elején is ilyen volt, csak könnyebben engedett az unszolásnak.

Ha nagyon ellenáll, javasold számára, hogy egyik hétre te, a másikra pedig ő szervezzen ínyére való programot.

2/5 Miért nem segítesz sohasem?

Sajnos sok nő már az összeköltözés legelején elrontja a párját, mégpedig azzal, hogy téves úton igyekszik megfelelni az ő igényeinek. Nem attól leszel jó háziasszony, hogy folyton utána pakolsz, mert ő úgy viselkedik, mint egy rossz gyerek. Ennél sokkal többről szól a dolog, és a legkevésbé sem ideális a helyzet, ha utána is állandóan takarítanod kell.

Ha korábban mindent megcsináltál, de már nincs rá kapacitásod, akkor sem a támadás a megfelelő taktika. Le kell ülnöd vele beszélgetni, célzottan meg kell kérned rá, mit csináljon meg (nyírja le a füvet, pakoljon be a szennyes tartóba, csukja be a szekrényajtót stb.).

Ha nem nyitod ki a szádat egészen addig, amíg be nem telik a pohár, fogalma sem lesz róla, hogy neked ezek a dolgok nehezedre esnek.

3/5 Dehogy baj, hogy a srácokkal leszel…

Ha mégis, akkor mondd el neki, még akkor is, ha ez feszültséget kelt. A férfiak semmit sem utálnak jobban annál, mintha megkérdeznek valamiről, amire te csak legyintesz, majd ezt követően mégis duzzogsz.

Mindegy, mi áll a háttérben, a kulcsszó itt is a kommunikáció.

Lehet, hogy féltékeny vagy, de ezt nem duzzogással kell kifejezned, és az sem gond, ha zavar, hogy már megint külön lesztek este. Ha képes vagy normális hangon kifejteni az érzelmeidet, akkor azokat ő is meg fogja érteni, és tenni fog a kiengesztelésedért.

Végül, ha nincs semmi konkrét okod, gondold át, miért függsz ennyire tőle. Tényleg olyan lehetetlen feladat néhány órát magadra, kedvelt időtöltéseidre, teendőidre szánnod?

„Olyan régen csináltunk együtt valamit…" – Amivel őrületbe kergetjük mi, nők, a pasikat

