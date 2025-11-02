„Olyan régen csináltunk együtt valamit…” – Amivel őrületbe kergetjük mi, nők, a pasikat

Sajnos sok nő már az összeköltözés legelején elrontja a párját, mégpedig azzal, hogy téves úton igyekszik megfelelni az ő igényeinek. Nem attól leszel jó háziasszony, hogy folyton utána pakolsz, mert ő úgy viselkedik, mint egy rossz gyerek. Ennél sokkal többről szól a dolog, és a legkevésbé sem ideális a helyzet, ha utána is állandóan takarítanod kell.



Ha korábban mindent megcsináltál, de már nincs rá kapacitásod, akkor sem a támadás a megfelelő taktika. Le kell ülnöd vele beszélgetni, célzottan meg kell kérned rá, mit csináljon meg (nyírja le a füvet, pakoljon be a szennyes tartóba, csukja be a szekrényajtót stb.).



Ha nem nyitod ki a szádat egészen addig, amíg be nem telik a pohár, fogalma sem lesz róla, hogy neked ezek a dolgok nehezedre esnek.



