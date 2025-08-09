30 éve még nem féltették a gyerekeket az utcán – Amiért ma már minden szülő aggódik

30 éve még nem féltették a gyerekeket az utcán – Amiért ma már minden szülő aggódik

Címlap / Életmód / Család / 30 éve még nem féltették a gyerekeket az utcán – Amiért ma már minden szülő aggódik

Szirák Viki
Írta 2025.08.09.

Vajon keményebb meló most szülőnek lenni, mint 30 évvel ezelőtt? Egy felmérés szerint 7-ből 6 szülő állítja azt, hogy igen, noha tény, hogy a gyereknevelés sosem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt a filmekben bemutatják. A világ folyamatosan változik, így a gyerekek is mást tapasztalnak meg felnőtté válásuk során: annyi biztos, hogy az alábbi nyolc dolog miatt 30 éve még nem kellett aggódniuk a szülőknek, de most már nagyon is valósak a problémák!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. Az egészséges étkezés

Mindig is nehéz volt rávenni a gyerekeket arra, hogy megegyék a zöldségeket, gyümölcsöket, és ez most sincs másképp. Azonban a modern kor szülői szembetalálják magukat egy újkeletű gonddal. Vajon amit a boltok polcain megvásárolsz, mennyire egészséges valójában?

A tartósítószerek, különféle vegyületek, a származási hely egyaránt kérdéseket vetnek fel, míg korábban sok esetben a családok a saját kertjeikben állították elő a zöldségeket és gyümölcsöket. Ezzel kapcsolatban okkal fordul meg több kérdés a fejükben most, mint akkor.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Boomer nagyszülőkkel küzdesz a gyermeknevelésben? Így kezeld a helyzetet

Boomer nagyszülőkkel küzdesz a gyermeknevelésben? Így kezeld a helyzetet ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK