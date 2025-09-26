Ez az idei ősz 10 kedvenc körömtrendje – Egy kicsit csokis, egy kicsit retro

Az ősz mindig magával hozza a melegebb színeket és az új körömtrendeket. Idén a csokibarna árnyalatok és a retró pöttyök viszik a prímet.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az ősz mindig magával hozza a melegebb színeket, az otthonos hangulatot és persze az új körömtrendeket is. Idén a csokibarna árnyalatok, a retró pöttyök és a természet ihlette zöldek viszik a prímet – de akad néhány meglepetés is, ami extra csillogást, textúrát vagy játékosságot csempész a manikűrödbe. Nézzük, melyik 10 körömtrendért rajongunk a legjobban 2025 őszén!

Karamellás latte

Ha szereted a latte artot, most végre a körmödön is élvezheted a karamellás árnyalatok keveredését. A krémes bézs és a meleg karamell tónusok puha átmenete olyan hatást kelt, mintha mindig a kedvenc kávézódból léptél volna ki. Elegáns, nőies, és bármilyen outfithez passzol.

A cikk folytatódik, lapozz!