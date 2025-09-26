Ez az idei ősz 10 kedvenc körömtrendje – Egy kicsit csokis, egy kicsit retro
Unsplash

Címlap / Stílus / Test / Ez az idei ősz 10 kedvenc körömtrendje...

Ez az idei ősz 10 kedvenc körömtrendje – Egy kicsit csokis, egy kicsit retro

Fehér Dia
Írta 2025.09.26.

Az ősz mindig magával hozza a melegebb színeket és az új körömtrendeket. Idén a csokibarna árnyalatok és a retró pöttyök viszik a prímet.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Az ősz mindig magával hozza a melegebb színeket, az otthonos hangulatot és persze az új körömtrendeket is. Idén a csokibarna árnyalatok, a retró pöttyök és a természet ihlette zöldek viszik a prímet – de akad néhány meglepetés is, ami extra csillogást, textúrát vagy játékosságot csempész a manikűrödbe. Nézzük, melyik 10 körömtrendért rajongunk a legjobban 2025 őszén!

Karamellás latte

Ha szereted a latte artot, most végre a körmödön is élvezheted a karamellás árnyalatok keveredését. A krémes bézs és a meleg karamell tónusok puha átmenete olyan hatást kelt, mintha mindig a kedvenc kávézódból léptél volna ki. Elegáns, nőies, és bármilyen outfithez passzol.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ez lesz az őszi csizmadivat: már most beleszeretsz valamelyikbe!

Ez lesz az őszi csizmadivat: már most beleszeretsz valamelyikbe!
Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások

Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások
Ez a legjobb menopauza-étrend: a Galveston diéta

Ez a legjobb menopauza-étrend: a Galveston diéta
﻿5 dolog, ami szinte nullára csökkenti a megcsalás esélyét

﻿5 dolog, ami szinte nullára csökkenti a megcsalás esélyét
10+1 dolog, ami akkor történne a Földön, ha az emberiség hirtelen eltűnne

10+1 dolog, ami akkor történne a Földön, ha az emberiség hirtelen eltűnne
Ezért poros valójában folyton a fürdőszobád, és amit tehetsz ellene

Ezért poros valójában folyton a fürdőszobád, és amit tehetsz ellene
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK