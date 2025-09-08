7 dolog, amit a tudósok is csodának neveznek – egyszerűen nincs rá magyarázat

A történelem során az emberiség számos olyan jelenséggel találkozott, amelyet hosszú ideig senki sem tudott megmagyarázni. Ezek közül ma is akadnak olyanok, amelyek a legkiválóbb tudósok számára is rejtélyesek maradnak, és amelyekre a modern tudomány sem talált kielégítő választ. Ezeket a jelenségeket sokan csodaként emlegetik, hiszen annyira különlegesek és szokatlanok, hogy néha a ráción túlmutatnak.

Lebegő kövek az India óceán partjainál

Indiában található Rameswaram szigetén évszázadok óta megfigyelhető egy megdöbbentő jelenség: a parti vizekben lebegő kövek. Ezek a kövek, amelyek sokszor több kilót is nyomhatnak, mégis a víz felszínén maradnak. A helyiek szerint isteni eredetűek, és bár a geológusok próbáltak magyarázatot adni különféle természetes reakciókkal és anyagi összetételekkel, eddig nem találtak egyértelmű választ.

