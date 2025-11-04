Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek...

Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen

Szabó Erzsébet
Írta 2025.11.04.

Minden csillagjegyet meghatároz egy-egy érzelem, még ha a legjellemzőbb tulajdonságokat jó néhány tényező és körülmény befolyásolja is. A te zodiákusodra vajon melyik érzelmed gyakorolja a legnagyobb hatást?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/12 Kos – Gyakori, visszatérő érzelmed: izgatottság

Kos – Gyakori, visszatérő érzelmed: izgatottság
Tüzes jegyként állandóan pörgésben van az életed, folyton keresed a feladatokat és a kihívásokat.

Hajlamos vagy arra, hogy egy-egy témára túlságosan rákattanj, és ez érthető módon izgatottsággal, ugyanakkor nyugtalansággal tölt el.

Bár nem érzed jól magadat, ha nem találsz új feladatokat, nem látod a lehetőséget a fejlődésre, mindez azzal is jár, hogy áthat egyfajta izgatott, túlpörgetett energia.

2/12 Bika – Gyakori, visszatérő érzelmed: önérzet

Bika – Gyakori, visszatérő érzelmed: önérzet
Bikaként makacs, szilárd elképzelésekkel rendelkező ember vagy, aki meglehetősen konzervatívan ragaszkodik a saját nézőpontjaihoz.

Nem igazán vagy hajlandó engedni abból, ami szerinted elfogadható sőt, inkább követendő példaként tekintesz magadra.

Sokszor túlságosan is önérzetes vagy, és mindent a személyed elleni támadásnak veszel, holott gyakran szó sincs arról, hogy mindenki a te méltóságodat igyekezne próbára tenni.

Olvass még a témában

3/12 Ikrek – Gyakori, visszatérő érzelmed: ámulat

Ikrek – Gyakori, visszatérő érzelmed: ámulat
Ha az Ikrek csillagjegy alatt születtél, akkor az életedet alapvetően meghatározza a kíváncsiság, az érdeklődés. Ez a pozitív tulajdonságod szerencsére nem csak a gyermekkorodat hálózza át.

Felnőttként is rendszeresen rácsodálkozol a körülötted levő világra, az emberekre, a történésekre.

Sokszor úgy érzed, nem győzöd kapkodni a fejedet, annyi varázslatos dolog vesz körül.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen

Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen
6 közös vonás a lányokban, akiket elhagyott az apjuk

6 közös vonás a lányokban, akiket elhagyott az apjuk
36 éves vagyok, és a mai napig összeugrik a gyomrom ennek az iskolaorvosi vizsgálatnak az emlékétől

36 éves vagyok, és a mai napig összeugrik a gyomrom ennek az iskolaorvosi vizsgálatnak az emlékétől
Ezt tartogatja nekünk az idei október, avagy minden, amit a Mérleg jegyűek szezonjáról tudnod kell

Ezt tartogatja nekünk az idei október, avagy minden, amit a Mérleg jegyűek szezonjáról tudnod kell
Newton fejére nem esett alma! 5+1 történelmi tévhit

Newton fejére nem esett alma! 5+1 történelmi tévhit
Ha túl sokáig tartana a kezdeti szerelem-robbanás, bele is halhatnánk

Ha túl sokáig tartana a kezdeti szerelem-robbanás, bele is halhatnánk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK