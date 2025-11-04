Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen

Tüzes jegyként állandóan pörgésben van az életed, folyton keresed a feladatokat és a kihívásokat.



Hajlamos vagy arra, hogy egy-egy témára túlságosan rákattanj, és ez érthető módon izgatottsággal, ugyanakkor nyugtalansággal tölt el.



Bár nem érzed jól magadat, ha nem találsz új feladatokat, nem látod a lehetőséget a fejlődésre, mindez azzal is jár, hogy áthat egyfajta izgatott, túlpörgetett energia.



