Csillagjegyed alapján: ezek az érzelmek térnek vissza hozzád rendszeresen

Minden csillagjegyet meghatároz egy-egy érzelem, még ha a legjellemzőbb tulajdonságokat jó néhány tényező és körülmény befolyásolja is. A te zodiákusodra vajon melyik érzelmed gyakorolja a legnagyobb hatást?
1/12 Kos – Gyakori, visszatérő érzelmed: izgatottság
Tüzes jegyként állandóan pörgésben van az életed, folyton keresed a feladatokat és a kihívásokat.
Hajlamos vagy arra, hogy egy-egy témára túlságosan rákattanj, és ez érthető módon izgatottsággal, ugyanakkor nyugtalansággal tölt el.
Bár nem érzed jól magadat, ha nem találsz új feladatokat, nem látod a lehetőséget a fejlődésre, mindez azzal is jár, hogy áthat egyfajta izgatott, túlpörgetett energia.
2/12 Bika – Gyakori, visszatérő érzelmed: önérzet
Bikaként makacs, szilárd elképzelésekkel rendelkező ember vagy, aki meglehetősen konzervatívan ragaszkodik a saját nézőpontjaihoz.
Nem igazán vagy hajlandó engedni abból, ami szerinted elfogadható sőt, inkább követendő példaként tekintesz magadra.
Sokszor túlságosan is önérzetes vagy, és mindent a személyed elleni támadásnak veszel, holott gyakran szó sincs arról, hogy mindenki a te méltóságodat igyekezne próbára tenni.
3/12 Ikrek – Gyakori, visszatérő érzelmed: ámulat
Ha az Ikrek csillagjegy alatt születtél, akkor az életedet alapvetően meghatározza a kíváncsiság, az érdeklődés. Ez a pozitív tulajdonságod szerencsére nem csak a gyermekkorodat hálózza át.
Felnőttként is rendszeresen rácsodálkozol a körülötted levő világra, az emberekre, a történésekre.
Sokszor úgy érzed, nem győzöd kapkodni a fejedet, annyi varázslatos dolog vesz körül.
