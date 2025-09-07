Ez a 3 csillagjegy új szerelmi ciklus előtt áll – Te is köztük vagy?

Az asztrológia világában vannak időszakok, amikor egyes csillagjegyek különösen nagy változásokra számíthatnak. Az év vége mindig is különleges időszak, hiszen ilyenkor sokan reflektálnak az elmúlt hónapokra, és új célokat tűznek ki a jövőre nézve. Az alábbiakban három olyan csillagjegyről lesz szó, akiknek a szerelem terén várható jelentős átalakulás az év végéig.

Bika – stabilitás helyett szenvedély

A Bika jegy szülöttei számára az év hátralévő része izgalmakkal teli. Az év elején talán biztonságra és stabilitásra vágytak inkább, most viszont a szenvedély és az újdonság lesz a középpontban. Ennek hátterében egyrészt Uranusz hatása áll, amely sokszor váratlanul hoz új embereket az életünkbe, illetve másrészt a saját bátorság is nagy szerepet játszik ebben.

A Bika köztudottan szereti a megszokottat, de most hajlandó lesz kicsit kilépni a komfortzónájából, hogy valami igazán maradandó és lenyűgöző élményben legyen része. Legyen szó akár új kapcsolat kezdetéről, akár a meglévő dinamika frissítéséről, a Bika biztosan valami különlegesre számíthat. Akarva-akaratlanul is el kell engednie néhány régi beidegződést, hogy helyet adjon az újnak.

