Ez a 3 csillagjegy új szerelmi ciklus előtt áll – Te is köztük vagy?

Bika – stabilitás helyett szenvedély
A Bika jegy szülöttei számára az év hátralévő része izgalmakkal teli. Az év elején talán biztonságra és stabilitásra vágytak inkább, most viszont a szenvedély és az újdonság lesz a középpontban. Ennek hátterében egyrészt Uranusz hatása áll, amely sokszor váratlanul hoz új embereket az életünkbe, illetve másrészt a saját bátorság is nagy szerepet játszik ebben.
A Bika köztudottan szereti a megszokottat, de most hajlandó lesz kicsit kilépni a komfortzónájából, hogy valami igazán maradandó és lenyűgöző élményben legyen része. Legyen szó akár új kapcsolat kezdetéről, akár a meglévő dinamika frissítéséről, a Bika biztosan valami különlegesre számíthat. Akarva-akaratlanul is el kell engednie néhány régi beidegződést, hogy helyet adjon az újnak.