Ez a 4 csillagjegy vonzódik hozzád a leginkább

Halak, Bak, Skorpió, RákA Halak férfiak azért vonzódnak hozzád, mert ők nem bírják elviselni, ha valaki nem érzelmi síkon mozog – mindenképpen ki akarják deríteni, mi áll a nagy racionalitásod mögött, illetve hogyan lehetne a védőhálódon túljutni.A Bakokat ezzel ellentétesen pont a hasonló mentalitásod vonzza, ők hozzád hasonlóan precízek, így még neked is imponálnak.Vonzalom terén jeleskedik a Skorpió is, hasonló indokból, mint a Halak: amikor meglát, elhatározza, hogy megmutatja neked, mi az igazi szenvedély.A Rákok pedig azért érdeklődnek irántad, mert te is alapvetően nyugodt természet vagy, szeretsz békében elvonulni, és ehhez a mentalitáshoz a Rákok nagyon is vonzódnak.