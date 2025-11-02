Ez a 4 csillagjegy vonzódik hozzád a leginkább

Mindenkinek van egy zsánere, mindenki vonzódik egy bizonyos személyiségtípushoz. Sokan ezt pusztán a kémiával, vagy éppen az ízléssel magyarázzák, pedig sokszor az asztrológia is beleszól abba, ki kelti fel a figyelmünket. Nem feltétlenül azok iránt vonzódsz megmagyarázhatatlanul, akikkel hosszútávon is működhet a kapcsolatod, sőt! Sokszor éppen azok keltik fel az érdeklődésedet, akiktől fájdalmas sebeket szerezhetsz, vagy éppen rengeteget tanulhatsz.
1/12 Rák
Négy csillagjegy, aki igazán vonzódik hozzád: Bika, Oroszlán, Szűz, Rák
A Rákok minden más jegynél fontosabbnak tartják a családot, az otthoni harmóniát és békét, ezért gyakran éppen egy másik Rákban találják meg a nagy Őt.
A Bikák is hasonlóan családcentrikusak, előnyben részesítik a hagyományos értékeket, ezért tudat alatt sokszor ők is a Rák nőkben látják meg a fantáziát.
Az Oroszlán férfiakat lenyűgözöd gondoskodó szereteteddel és nőiességeddel, és ugyanígy állnak hozzád a Szüzek, csak ők még jobban megdöbbennek azon, hozzájuk képest milyen könnyen mozogsz érzelmi síkon.
2/12 Oroszlán
Négy csillagjegy, aki igazán vonzódik hozzád: Kos, Rák, Bak, Vízöntő
A Bakot játszi könnyedséggel ejti ámulatba optimista hozzáállásod, kedvességed és nyitottságod.
Ez számára olyan idegen mezsgye, ami egyszerre ijesztő, de mágnesként vonzó.
A Rák jegyű férfiakkal egészen más okból kifolyólag alkothatsz jó párost, az ő érdeklődését az kelti fel, hogy nő létedre milyen határozott, céltudatos vagy, miközben meglátja benned a leendő anyát is – ez számára a vonzalom alapköve.
A Kosokkal alighanem nagyon szenvedélyes lehet a kapcsolatod, és ide sorakoznak fel a Vízöntők is, akikkel ugyan csak kis eséllyel alkothattok igazán jó páros hosszútávon, a rövidebb és szenvedélyes kapcsolatokban mégis remekeltek.
Négy csillagjegy, aki igazán vonzódik hozzád: Halak, Bak, Skorpió, Rák
A Halak férfiak azért vonzódnak hozzád, mert ők nem bírják elviselni, ha valaki nem érzelmi síkon mozog – mindenképpen ki akarják deríteni, mi áll a nagy racionalitásod mögött, illetve hogyan lehetne a védőhálódon túljutni.
A Bakokat ezzel ellentétesen pont a hasonló mentalitásod vonzza, ők hozzád hasonlóan precízek, így még neked is imponálnak.
Vonzalom terén jeleskedik a Skorpió is, hasonló indokból, mint a Halak: amikor meglát, elhatározza, hogy megmutatja neked, mi az igazi szenvedély.
A Rákok pedig azért érdeklődnek irántad, mert te is alapvetően nyugodt természet vagy, szeretsz békében elvonulni, és ehhez a mentalitáshoz a Rákok nagyon is vonzódnak.