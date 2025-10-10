A csillagjegyed szerint ezt rejtegeted mások elől – még magadnak sem vallod be
iStock

A csillagjegyed szerint ezt rejtegeted mások elől – még magadnak sem vallod be

Farkas Izabella
Írta 2025.10.10.

Mindenki rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyeket inkább elrejt a világ elől. Ezek a rejtett vonások gyakran a személyiségünk mélyén gyökereznek, és sokszor még saját magunknak sem vagyunk hajlandóak bevallani ezeket. Az asztrológia szerint csillagjegyünk is sokat elárulhat arról, mit próbálunk elrejteni mások, sőt, nehéz időkben akár önmagunk elől is.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kos – rejtett sebzettség

A kos erős és bátor külső mögött gyakran érzékeny lélek rejtőzik, aki nehezen viseli, ha olykor nem sikerül mindent tökéletesen véghezvinni. A kudarcoktól való félelem az, amit maguknak sem szívesen vallanak be. Az önmagukkal szembeni szigorú elvárásaik miatt sokszor túlvállalják magukat, hogy elnyomják a belső bizonytalanságaikat.

Bár mindig talpra esetten néznek szembe az új kihívásokkal, mégis félnek beismerni azokat a pillanatokat, amikor nem érzik magabiztosnak magukat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

