Csendben és egyedül töltöttem a napot. Ilyen felismerésem lett nap végén!

Ahogy a nap elkezdődött, nem volt semmiféle grandiózus tervem. Az egyetlen célom az volt, hogy eltöltsek egy valóban csendes, zavartalan napot, amelyen magamra figyelhetek. Ezzel a hozzáállással zártam ki a napomból minden digitális eszközt, elhatároztam, hogy sem a telefonom, sem a televízió nem lesz része a mai napnak.

A digitális detox első lépései

Reggel, miután kidörzsöltem a szemeimből az álmot, a szokásos telefonellenőrzés helyett egy csésze gőzölgő kávéval a kezemben indultam ki a kertbe. A nap sugarai finoman simogatták az arcom, a madarak vidám csiripelése pedig máris jobb kedvre derített. Olyan érzés ért el, mintha a természet reggeli rituáléjába csöppentem volna bele.

Egy gyümölcsös granolával megreggeliztem, majd a fotelembe süppedve egy könyvet vettem a kezembe. Régóta váratott már magára ez a pillanat, mindig is szerettem volna végre belemerülni ebbe a történetbe, de sosem volt időm vagy energiám az elmélyülésre. Most azonban semmi sem zavarhatott meg.

