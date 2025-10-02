10 idézet Coco Chaneltől, ami örökre beégett az emlékezetünkbe

Coco Chanel egyik leghíresebb mondása, amely nemcsak a divatvilág alapjait rengette meg, de életvezetési tanácsként is szolgál. Az úgynevezett „időtlen stílus” birtokában lenni azt jelenti, hogy az öltözködésünk soha nem veszíti el aktualitását, függetlenül attól, hogy milyen trendek uralkodnak. Biztatásként szolgálhat mindazoknak, akik a belső harmóniát és a személyes önkifejezést helyezik előtérbe a pillanatnyi hóbortokkal szemben.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „A divat mulandó, a stílus örök.”

A cikk folytatódik, lapozz!