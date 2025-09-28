„Peti, minden jó itt.” Mi történt veled, ami bizonyíték arra, hogy van élet a halál után?

Csak a test hal meg, a lelkünk tovább él? Az alábbi tíz történet szerint ez így van.

Picúr

A bátyám drogozott és meghalt túladagolásban. Hónapokon keresztül sírtam, őt szerettem a legjobban a vilán és képtelen voltam túltenni magam a halálán. Egyik nap hívott egy haver, hogy menjek érte a reptérre. Visszafelé nem a szokásos úton jöttem, mert dugó volt. Egy épületen színes, hatalmas graffiti volt, megkapta a szemem. A sok színes alakzat között nagy betűvel ez állt: „Ne aggódj Picúr, még itt vagyok.” Ő volt az egyetlen, aki Picúrnak hívott.

