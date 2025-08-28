Becsüld meg azt az embert, aki ezt az 5 dolgot megteszi bemutatkozáskor
istockphoto.com

Becsüld meg azt az embert, aki ezt az 5 dolgot megteszi bemutatkozáskor

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.28.

Új társaság, ismeretlen arcok, te pedig kétségbeesetten próbálsz kitalálni valami frappáns bemutatkozást? Mégis hogyan csinálják azok, akik már az első pillanatban lenyűgöznek mindenkit?

Sokáig zavarban voltam, ha be kellett mutatkoznom, főleg, ha mondanom is kellett magamról pár szót, de ma már sokkal nyugodtabban tudok bemutatkozni. Ettől függetlenül máig jellemző rám, hogy az első pár szó után kicsit visszavonulok és hagyom a másikat kibontakozni. Nem azért, mert nem tudnék mit mondani, hanem mert közben figyelem a gesztusait, a hangsúlyát és próbálom kitalálni, milyen lehet valójában.

Már rég feltűnt, hogy vannak emberek, akik egyszerűen zseniálisan bánnak azzal a bizonyos „első benyomással”:

Ő teszi meg az első lépést

Vannak, akik egyszerűen nem várják meg, hogy odamenj hozzájuk – ők mennek oda hozzád. Ez nem tolakodás, sokkal inkább a magabiztosság egyértelmű reprezentálása (ami persze nem csupán vonzó és karizmatikus, hanem a képzeletbeli rangsort is sok esetben felállítja).

A társas kapcsolatok kutatói szerint az aktív kezdeményezők nagyobb eséllyel építenek tartós kapcsolatokat, mert az első pillanattól kezdve biztonságérzetet adnak a másiknak. Ha valaki magától közelít, azzal azt üzeni: „Érdekel, ki vagy.”

