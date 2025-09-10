„Csak szexre kellettem” – 10 fájdalmas történet nőktől
iStock

„Csak szexre kellettem” – 10 fájdalmas történet nőktől

Szőke Angéla
Írta 2025.09.10.

A mai napig nem konvencionális ez a modern kapcsolati forma, ami sok esetben nem is sikeres.

1/10 Felháborító

Felháborító
Az egyik kollégám megkérdezte, nem érdekelne-e egy „barátság extrákkal” felállás vele. A felettese vagyok a cégben, minden nap együtt dolgozunk. Teljesen kiakadtam, hogy mégis mi ez a kérdés?! Azt mondta, nem akart megbántani, az ő környezetében olyan megszokott az, hogy nem gondolta, hogy megsértődöm a felvetésen. Mondtam neki, hogy nem tudom, milyen züllött vagy érzelmileg sivár közegben mozog, de nekem szükséges az intimitás a szexhez, mert nem vagyunk állatok. Azóta a kollégával kerüljük egymást. A férfi már nem randira hívja a nőt, hanem megkérdezi, hogy van-e kedve néha lefeküdni vele, ez nekem abszurd. Vagy tényleg ennyire „maradi” lenne a szemléletem…?

2/10 Exkluzivitás

Exkluzivitás
Előre lefektettük a szabályokat: nem szexelünk mással, csak egymással, ha valakinek alakul valami románc, akkor szól stb. Aztán megtudtam, hogy a baráti társaságunkból rajtam kívül még két lánnyal kavart. Azt már megszoktam, hogy „járáskor” nem őszinték a férfiak, de az nagy pofon volt, hogy még a barátság extrákkal felállásban is hazudnak.

3/10 Bonyolódva

Bonyolódva
Egy ideig jól működött, aztán ő megismerkedett egy lánnyal, akiben leendő gyermekei anyját látta. Örültem neki és minden jót kívántam, elbúcsúztunk. Aztán pár hónap múlva mégis megint megkeresett, mert vele nem volt olyan jó a szex, mint velem. Folytattuk, de számomra ez már erkölcsileg megkérdőjelezhető volt, nem volt fair a lánnyal szemben, sajnáltam. Végül emiatt vetettem véget ennek a „kapcsolatnak” és a srác a mai napig neheztel rám.

