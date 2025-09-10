„Csak szexre kellettem” – 10 fájdalmas történet nőktől

Az egyik kollégám megkérdezte, nem érdekelne-e egy „barátság extrákkal” felállás vele. A felettese vagyok a cégben, minden nap együtt dolgozunk. Teljesen kiakadtam, hogy mégis mi ez a kérdés?! Azt mondta, nem akart megbántani, az ő környezetében olyan megszokott az, hogy nem gondolta, hogy megsértődöm a felvetésen. Mondtam neki, hogy nem tudom, milyen züllött vagy érzelmileg sivár közegben mozog, de nekem szükséges az intimitás a szexhez, mert nem vagyunk állatok. Azóta a kollégával kerüljük egymást. A férfi már nem randira hívja a nőt, hanem megkérdezi, hogy van-e kedve néha lefeküdni vele, ez nekem abszurd. Vagy tényleg ennyire „maradi” lenne a szemléletem…?



