„Eltörtem a karom, de a tesitanár szimulálással vádolt" – Fájó iskolai történetek

„Eltörtem a karom, de a tesitanár szimulálással vádolt” – Fájó iskolai történetek

Szőke Angéla
Írta 2025.08.30.

Mindannyiunknak van valami traumatikus sztorija az iskolai évekből, az alábbi tíz esetben is olyan dolog történt, amit az illető felnőttként sem felejtett el.

1/10 A szerelmeslevél

A szerelmeslevél
A „vicces” lány osztálytársaim írtak – a tudtom nélkül - egy szerelmeslevelet a nevemben az osztály leghelyesebb fiújának, aki közölte velem, hogy „szálljak le róla”. Fogalmam nem volt, miről beszél és senki nem hitte el, hogy nem én írtam a levelet. A mai napig dühít a dolog.

2/10 A tárca

A tárca
Én voltam általános iskolában a legszegényebb gyerek az osztályban, emiatt sokszor bántottak a többiek, de a legdurvább az volt, amikor meggyanúsítottak azzal, hogy elloptam az egyik – gazdag – lány tárcáját. Mondtam, hogy semmi közöm az egészhez, de a tanárok végigkísértek a folyosón, mint valami bűnözőt, majd az igazgató előtt kellett kipakolnom mindent a táskámból. Végül persze a lány megtalálta a tárcáját, csak elkavarta a táskájában. Anyámnak elmondtam az egészet, másnap bement és hatalmas balhét rendezett.

Mások ezeket olvassák

3/10 A törés

A törés
Elestem tornaórán, mondtam a tanárnak, hogy eltört a karom. Kioktatott az egész osztály előtt, hogy szánalmas a szimulálásom és nem engedett ki az orvosiba, sőt, végigjátszatta velem a kosárlabdameccset! Az óra végén már majdnem hánytam a fájdalomtól, de ő akkor is csak a szemeit forgatta. Másnap nagy büszkén vittem neki a röntgent a törött karomról, de akkor sem kért bocsánatot.

