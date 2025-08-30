„Eltörtem a karom, de a tesitanár szimulálással vádolt” – Fájó iskolai történetek

Én voltam általános iskolában a legszegényebb gyerek az osztályban, emiatt sokszor bántottak a többiek, de a legdurvább az volt, amikor meggyanúsítottak azzal, hogy elloptam az egyik – gazdag – lány tárcáját. Mondtam, hogy semmi közöm az egészhez, de a tanárok végigkísértek a folyosón, mint valami bűnözőt, majd az igazgató előtt kellett kipakolnom mindent a táskámból. Végül persze a lány megtalálta a tárcáját, csak elkavarta a táskájában. Anyámnak elmondtam az egészet, másnap bement és hatalmas balhét rendezett.



