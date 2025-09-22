„Azt hittem, a futár hozza a kajám és kikaptam a szomszédom kezéből a szatyrát.” Mi életed legcikibb sztorija?

Vannak kínos helyzetek és vannak szituációk, amikor az ember azt kívánja, hogy megnyíljon alatta a föld.
Kitörő öröm
Hetedikes voltam, amikor bejött az órára az osztályfőnök és közölte, hogy jövő hétfő délután elmarad az utolsó három óra. Ujjongva felugrottam és örömömben még egy kis táncot is jártam, majd folytatta, hogy azért, mert az éjjel meghalt az igazgatónő és akkor tartják a temetését. Még a húszéves osztálytalálkozón is előjött ez a sztori.
