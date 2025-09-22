„Azt hittem, a futár hozza a kajám és kikaptam a szomszédom kezéből a szatyrát.” Mi életed legcikibb sztorija?
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / „Azt hittem, a futár hozza a...

„Azt hittem, a futár hozza a kajám és kikaptam a szomszédom kezéből a szatyrát.” Mi életed legcikibb sztorija?

Szőke Angéla
Írta 2025.09.22.

Mindannyiunkkal megesnek kínos helyzetek, amikor legszívesebben elbújnánk a világ elől. Az alábbi történetek garantáltan megnevettetnek és emlékeztetnek arra, hogy nem vagyunk egyedül a ciki szituációkban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Vannak kínos helyzetek és vannak szituációk, amikor az ember azt kívánja, hogy megnyíljon alatta a föld.

Kitörő öröm

Hetedikes voltam, amikor bejött az órára az osztályfőnök és közölte, hogy jövő hétfő délután elmarad az utolsó három óra. Ujjongva felugrottam és örömömben még egy kis táncot is jártam, majd folytatta, hogy azért, mert az éjjel meghalt az igazgatónő és akkor tartják a temetését. Még a húszéves osztálytalálkozón is előjött ez a sztori.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre

Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre
A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts
Férfiak, akik menyasszörnyet vettetek el, hogyan alakult a házasélet?

Férfiak, akik menyasszörnyet vettetek el, hogyan alakult a házasélet?
„Túl sokszor mondta, hogy szeretlek!” – A legőrültebb válási indokok

„Túl sokszor mondta, hogy szeretlek!” – A legőrültebb válási indokok
Legénybúcsúk, amik után nem volt esküvő. 10 durva sztori

Legénybúcsúk, amik után nem volt esküvő. 10 durva sztori
Már az orvosok is rájöttek: a migrén legtöbbször lelki eredetű

Már az orvosok is rájöttek: a migrén legtöbbször lelki eredetű
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK