Az oversize ing új korszaka – így lesz belőle az ősz kedvenc darabja

Fedezd fel, hogyan viselheted stílusosan az oversize ingeket az őszi szezonban. Ötletek és tippek a legkülönfélébb kombinációkhoz.

Jó helyen jársz, ha meg szeretnéd tanulni, hogyan lehet igazán stílusosan viselni egy nagy méretű inget. Divatrajongóként kijelenthetem, hogy a témában gyakorlatilag szakértő vagyok. Ma például kettőt is viseltem. Akár egy nagy pólóból alakítasz ruhát, akár egy bő, fehér gombos inget veszel fel, az oversized darabok igazi titkos fegyverek. Az eltúlzott sziluett egyszerre látványos és drámai, mégis könnyed hatású. Minél lazább a szabás, annál kifinomultabb az összhatás.

Ráadásul egy bő szabású felső vagy bármilyen térben és anyagban gazdag ruha, sokkal többet jelent puszta esztétikánál. Egy bő póló vagy ing viselése tehát nem csak egy stílus, hanem egyfajta önkifejezés. És persze, igen, elképesztően jól is néz ki. Ha kíváncsi vagy, hogy hogyan érdemes viselni, akkor olvass tovább.

Nadrágba tűrve egy övvel

Bár szeretem a „bele lehet fulladni" méretű felsőket, egy kis formázás szinte mindig kifinomultabbá teszi az összhatást. Egy keskeny övvel könnyen arányosabbá teheted a nagyobb ing és a bő nadrág kombinációját, miközben megmarad a lezser, kényelmes hatás. Az öv ráadásul még jobban kiemeli a túlméretezett vonalakat.

