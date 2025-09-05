Az örök tolakodó kérdések: eljegyzés, esküvő, gyerek – Tényleg muszáj válaszolni?
istockphoto.com

Az örök tolakodó kérdések: eljegyzés, esküvő, gyerek – Tényleg muszáj válaszolni?

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.05.

Harminc felett egyre erősebben kezdtem érezni, hogy valami belső sürgetés dolgozik bennem. Mintha egy láthatatlan időzítő kattogna, és folyton emlékeztetne rá, hogy „most már ideje lenne” megvalósítani a társadalmilag elvárt mérföldköveket. Eljegyzés, esküvő, gyerekvállalás, ezek a szavak lassan szinonimái lettek a felnőtté válásnak, és sokszor úgy tűnik, a környezetünk még jobban számon kéri rajtunk, mint mi magunkon.

A családi összejöveteleken, baráti találkozókon vagy akár munkahelyi beszélgetésekben rendre felbukkannak ezek a kérdések. „Mikor jön a lánykérés?”, „És az esküvő?”, „Na és a baba?” – legtöbbször kedves érdeklődésnek álcázva, de mégis nyomasztó erővel. Mintha a boldogság és a sikeresség mércéje kizárólag ezekből a válaszokból állna. Pedig az élet ritmusa nem mindenkinél azonos. Van, aki huszonévesen találja meg a társát és természetes, hogy hamar családot alapít, míg másnak hosszabb út vezet odáig, vagy épp teljesen más tervei vannak. Egy biztos, az, hogy kinek mikor és hogyan történnek meg ezek a fordulópontok, kizárólag rá tartozik.

Nem kötelességünk felelni

istockphoto.com

Fontos felismerni, hogy nem kötelességünk minden kérdésre felelni. Jogunk van határt húzni, és jogunk van ahhoz is, hogy a saját tempónkban haladjunk. Nem vagyunk kevesebbek attól, ha az életünk nem a klasszikus forgatókönyv szerint alakul. A társadalmi nyomás helyett sokkal inkább azt kellene előtérbe helyeznünk, hogy mi az, amitől valóban jól érezzük magunkat a bőrünkben. A boldogság nem mindig az eljegyzési gyűrű, a menyasszonyi ruha vagy a gyerekszoba berendezése mögött rejtőzik. Néha egy jól megélt jelen, egy beteljesítő munka, vagy egy utazás adja meg azt az érzést, hogy a helyünkön vagyunk. Talán épp itt lenne az ideje, hogy újraírjuk a kérdéseket. Ahelyett, hogy tolakodóan faggatóznánk mások életéről, inkább azt kérdezzük: „Mi tesz most boldoggá?”, „Miben érzed magad kiteljesedve?”, „Mire vagy most a legbüszkébb?”

