„Az önfejlesztés fáraszt – de nem akarom feladni”
„Az önfejlesztés fáraszt – de nem akarom feladni”

Nyul Debóra
Írta 2025.10.25.

Az önfejlesztés sokszor fárasztó, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Azonban a kitartás és a belső erő megtalálása hosszú távon kifizetődő.

Mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor valami új elkezdésén gondolkodunk. Egy új edzésprogram. Egy nyelvtanfolyam. Egy elhatározás, hogy mától egészségesebben étkezünk, vagy kevesebb időt töltünk a telefonunk bámulásával. Én már többször is eljutottam ide: újra és újra rábólintottam a kihívásokra, amikről azt reméltem, közelebb visznek egy kiegyensúlyozottabb élethez.

És aztán… pár hét, sőt olykor pár nap után jött a holtpont. A „ma nem fér bele” érzés. A fáradtság. A kételyek. A kérdés, amit ilyenkor mindig felteszek magamnak: miért is csinálom ezt?

A fejlődés ára: energia és türelem

Őszintén? Az önfejlesztés sokszor fárasztó. Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Néha úgy érzem, hogy az élet már önmagában is elég kihívást ad – miért kellene még extra nehézségeket is vállalnom? Miért mondanék le a megszokott kényelmemről, az esti nassolásról, vagy a „semmittevés” biztonságos kis zónájáról?

De azt is megtanultam: a kényelmes út nem mindig vezet boldogsághoz. A pillanatnyi örömök sokszor háttérbe szorítják a hosszú távú jóllétünket. Én nem egyszer éreztem már, hogy egy-egy kis győzelem – például amikor végigcsináltam egy egyhónapos kihívást, vagy végre tényleg heti többször szobabicikliztem – olyan önbizalmat adott, amit semmi más.

