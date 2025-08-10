﻿Az 5 legjobb esküvői témájú film – szerintünk

Mindegy, hogy azért, mert közeleg az esküvőd, azért, mert még a kanyarban sincs, de már vágysz rá, esetleg azért, mert már túl rég volt és jól esik felidézni – esküvői filmet nézni mindig remek szórakozás. Összegyűjtöttük, hogy szerintünk melyek a legjobb, legviccesebb és legmeghatóbb filmek a nagy napról!
1/5 Örömapa
Egy igazi klasszikus esküvői film, ami nem a menyasszony, hanem az örömapa szemszögéből mutatja be a nagy nap izgalmait és azt, hogy milyen nehéz elengedni az egy szem – ráadásul alig húszéves – lányát, amikor ő közli, hogy férjhez megy.
Az örömszülők szerepében Steve Martin és Diane Keaton, akik persze máris utálják lányuk választottját, nem is beszélve a rémes szüleiről. Egy kedves, amerikai, családi gyöngyszem a kilencvenes évek elejéről, amit bármikor öröm újranézni.