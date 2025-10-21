Ezzel az egyszerű étkezési módszerrel elkezdheted gyógyítani a tested: az autofágia csodája

Mit is jelent pontosan az autofágia?
Az autofágia, mely a görög ‘auto’ (ön) és ‘phagein‘ (enni) szavakból származik, egy olyan folyamatot jelent, amely során a szervezet „megeszi” és lebontja a saját elöregedett, sérült sejtalkotóit, hogy újrahasznosítsa azokat.
Az autofágia során a test megválik a felesleges és káros molekuláktól, elhalt sejtek maradványaitól és olyan anyagoktól, amelyek az öregedés folyamán halmozódnak fel. Ezzel elősegíti a sejtek megújulását és javítását, amik hozzájárulhatnak az élethossz növeléséhez, valamint a betegségek elleni küzdelemhez.
