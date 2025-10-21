Ezzel az egyszerű étkezési módszerrel elkezdheted gyógyítani a tested: az autofágia csodája
iStock

Ezzel az egyszerű étkezési módszerrel elkezdheted gyógyítani a tested: az autofágia csodája

Farkas Izabella
2025.10.21.

Ha valaha is kutattad, hogyan tudnád természetes módszerekkel javítani az egészséged, valószínűleg hallottál már az autofágiáról. Ez az önkezelési folyamat, amely a testünkben játszódik, nemcsak sejtjeink fiatalításához járul hozzá, de a betegségek ellen is védi a szervezetet.

Mit is jelent pontosan az autofágia?

Az autofágia, mely a görög ‘auto’ (ön) és ‘phagein‘ (enni) szavakból származik, egy olyan folyamatot jelent, amely során a szervezet „megeszi” és lebontja a saját elöregedett, sérült sejtalkotóit, hogy újrahasznosítsa azokat.

A fogalmat először a 1960-as években fedezte fel Christian de Duve, belga származású orvos-biofizikus. A kutatásait 1974-ben Nobel-díjjal jutalmazták.

Az autofágia során a test megválik a felesleges és káros molekuláktól, elhalt sejtek maradványaitól és olyan anyagoktól, amelyek az öregedés folyamán halmozódnak fel. Ezzel elősegíti a sejtek megújulását és javítását, amik hozzájárulhatnak az élethossz növeléséhez, valamint a betegségek elleni küzdelemhez.

