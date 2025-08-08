Augusztusi pozitív megerősítések minden csillagjegynek

Augusztusi pozitív megerősítések minden csillagjegynek
Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

Az augusztus a nyár utolsó hónapjaként mindig különleges energiákat hordoz magában, és az asztrológiai hatásaink ilyenkor felerősödhetnek. Érdemes ilyenkor egy pillanatra megállni, és odafigyelni azokra az üzenetekre, amelyeket a csillagok közvetítenek nekünk. Ezek a rövid, de tartalmas pozitív megerősítések segíthetnek abban, hogy minden jegy képviselője új lendületet kapjon, és friss energiával vágjon neki az őszi időszaknak.

Kos (március 21. – április 19.)

„Merészen lépj előre, a világ a te játékszered!” Ez a hónap kedvez a Kos jegy szülötteinek, hogy új célokat tűzzenek ki maguk elé. Használjátok ki ezt az időszakot, hogy bátran előre törjetek, és valósítsátok meg legvadabb álmaitokat!

Bika (április 20. – május 20.)

„Bízz a belső békédben, az fogja vezetni az utadat.” Az augusztus különösen kedvez a lelki egyensúlyod megtalálásának. A belső stabilitásodra összpontosítva, meg fogod találni a módját, hogy az életed minden területe harmonikus és kielégítő legyen.

