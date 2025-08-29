Ma augusztus végi melegrekord várható. Friss időjárás jelentés

A csapadék valószínűsége alacsony, de a nap folyamán eső nem várható. A szél enyhe, nyugati irányú lesz, sebessége 10-15 km/h között mozoghat.
A mai pollenhelyzetet tekintve, a parlagfű pollenkoncentrációja közepes szinten lesz, ami allergiások számára figyelmet igényelhet. A fenyő pollenkoncentrációja alacsonyabb, de a szellősebb időben még mindig érintkezhetünk vele.
Az esti órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken, 19-22°C között alakulhat. Az éjszakai órákra a hőmérséklet tovább csökkenhet, 15-18°C-ra. A mai időjárás egész nap enyhén felhős lesz, de a napfényben gazdag órák is lesznek.
