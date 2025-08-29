Ma augusztus végi melegrekord várható. Friss időjárás jelentés

Ma, 2025. augusztus 29-én Magyarországon az időjárás meleg és száraz lesz. A reggeli órákban a hőmérséklet kb. 15-18°C között várható, míg a nap közepén 27-29°C-ra emelkedik. A délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet 29°C körül alakulhat.

A csapadék valószínűsége alacsony, de a nap folyamán eső nem várható. A szél enyhe, nyugati irányú lesz, sebessége 10-15 km/h között mozoghat.

A mai pollenhelyzetet tekintve, a parlagfű pollenkoncentrációja közepes szinten lesz, ami allergiások számára figyelmet igényelhet. A fenyő pollenkoncentrációja alacsonyabb, de a szellősebb időben még mindig érintkezhetünk vele.