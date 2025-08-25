Augusztus 25.: kellemes 27°C, kevés zápor, sok napsütés várható!

Ma, 2025. augusztus 25-én Magyarországon napos és felhős időszakok váltják egymást, mérsékelt meleggel és viszonylag száraz idővel számolhatsz.

Óránkénti időjárás Budapesten a mai napra:

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 12-15 °C között alakul, kevés felhő várható, csapadék nem valószínű, a szél 10-15 km/h sebességgel fúj délnyugati irányból.

Délelőtt 9-től 12 óráig a hőmérséklet emelkedik 20 °C körülire, többnyire napos időre számíthatsz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad.

Délután 12-től 18 óráig a legmelegebb időszak következik, 23-27 °C között alakul a hőmérséklet, időnként megnövekedhetnek a gomolyfelhők, de csapadék csak elvétve fordulhat elő, a szél gyenge vagy mérsékelt, 10-17 km/h sebességgel északnyugati vagy délnyugati irányból fúj.

Este 18 órától 22 óráig hűlni kezd a levegő, 20-18 °C között alakul, felhős időszakok mellett szintén száraz marad az idő, a szél továbbra is gyenge marad.

Éjszaka 22 órától éjfélig 15-13 °C várható, csapadék nem lesz, a szél mérsékelt marad.

A pollenhelyzet ma közepes szinten van, főként parlagfű és csalán pollenje lehet jelen a levegőben, ezért allergiásoknak ajánlott védekezni, például a szabadban tartózkodás csökkentésével vagy megfelelő gyógyszerek alkalmazásával.