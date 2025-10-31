„Mikor jön a baba?” Milyen ártatlan dolog az, ami halálra idegesít? 

Amikor valaki mesél egy történetet és egy lényegtelen részleten fennakad, például anyám folyamatosan ezt csinálja. „Kedden találkoztam Juci nénivel. Vagy nem is kedd volt? Lehet, hogy hétfő volt, de nem, nem lehetett hétfő, mert aznap orvosnál voltam. Vagy mégis szerda volt..?” Ilyenkor fortyogok és legszívesebben üvöltenék, hogy „Nem mindegy, melyik nap volt?! A lényeget mondd már az ég szerelmére!” Persze sosem teszem, de annyira idegesít.



