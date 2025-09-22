Csillagjegyed szerint ez az illat passzol tökéletesen hozzád
Csillagjegyed szerint ez az illat passzol tökéletesen hozzád

Az illatok bizonyítottan hatással vannak mindannyiunkra: nem véletlenül használunk olyan régóta parfümöket és a laboratóriumokban is okkal kísérletezgetnek a különféle szagmintákkal. Az illóolajok jótékony hatásait ugyancsak számos kutatás igazolja, azonban nem csupán célzottan, egy-egy problémára kiélezve vetheted be a párologtatódat, hanem akár a zodiákusod alapján is választhatsz. Mutatjuk, hogyan!

1/12 Kos

Kos
Mivel te magad is karizmatikus, vonzó és különleges nő vagy, a hasonló tulajdonságokkal bíró aromaterápiás illat fog igazán passzolni hozzá. Egyáltalán nem állnak távol tőled az egyedi dolgok, bátran, kellő önbizalommal állsz a kihívások elé, és szereted azt, ami felkelti az emberek érdeklődését.

Leginkább a fűszeres, virágos illatok között érdemes keresgélned, és célszerű azok mellett voksolnod, amik kicsit nyugtató hatással bírnak – ezzel is segítenek kicsit visszavenni az őrült tempóból.

A hozzád passzoló aromaterápiás illat: gardénia

2/12 Bika

Bika
A Bikák számára fontos a művészet, a zene és persze rengeteget nyomnak a finom ételek is a latban – amikről egyáltalán nem mindegy, mennyire étvágygerjesztően kerülnek a tányérra. Ha te is ebben a jegyben születtél, alighanem központi szerep jut az életedben a harmóniának, ami nem csak úgy általában a mindennapjaidra terjed ki, hanem a lelki világodra és a körülötted fellelhető tárgyakra, illatokra is.

Leginkább egy bájosnak ható, de határozott illat passzol hozzád.

A hozzád passzoló aromaterápiás illat: magnólia

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikrek gyakran két ember energiájával rendelkeznek, és sokszor a kíváncsiságuk is hasonlóan nagymértékben mérhető.

Ikrekként minden bizonnyal te is mozgalmas, pörgős életet élsz, szeretsz új embereket megismerni, és mindenekelőtt csevegni, beszélgetni.

Bár a személyiségedhez ez alapján egy kifejezetten mozgalmas, intenzív illat passzolna, jobban jársz az élénk, mégis nyugtató aromákkal, amik segítenek kicsit visszavenni a túlságosan is gyors tempódból.

A hozzád passzoló aromaterápiás illat: levendula

