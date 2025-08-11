Nutellát eszünk és gyorsítunk a mesén – Amit minden anyuka csinál titokban

Nutellát eszünk és gyorsítunk a mesén – Amit minden anyuka csinál titokban
Farkas Izabella
Írta 2025.08.11.

Kedves anyatársaim, nincs is jobb annál, mint amikor egy kicsit elengedhetjük magunkat és anélkül tehetünk, amit csak szeretnénk, hogy bárki ítélkezne felettünk. Néha szükségünk van ezekre a titkos pillanatokra, és bár tudjuk, hogy nem mindig hibátlanok, ezek azok a kis botlások, amik elviselhetőbbé teszik a szülői létet.

Titkos Nutella eszegetés

A világ legédesebb csábítása talán az, amikor egy kanállal nekilátunk a Nutella üvegnek, és nem hagyunk belőle senkinek. A cukros boldogság akkor a legfinomabb, amikor tudjuk, hogy nem kell megosztanunk a gyerekekkel. Ez az a luxus, ami az anyai lét egyik apró, de különleges jutalma.

Valljuk be, a nap végére nem mindig van energiánk ellenállni ennek a kellemes kis bűnnek. Emellett az is előfordulhat, hogy csak így maradunk meg egy kicsit önmagunknak, anélkül, hogy mindent megosztanánk a családdal.

