Anya vagyok. Pontosan ezért ragaszkodom az abortuszjogokhoz

Schuster Borka
2025.10.31.

Sokan nehezen értik, hogyan lehetséges az, hogy valaki, aki gyermeket nevel, mégis szenvedélyesen kiáll az abortuszjogok mellett. Számomra azonban éppen az anyaság csak még jobban megerősítette azt, amiben addig is hittem: minden nőnek joga van szabadon rendelkezni a saját teste fölött.

Sokan nehezen értik, hogyan lehetséges az, hogy valaki, aki gyermeket nevel, mégis szenvedélyesen kiáll az abortuszjogok mellett. Hiszen az anyaság az élet tiszteletét és a gyermek iránti feltétlen szeretetet jelenti – mondják.

Számomra azonban éppen az anyaság csak még jobban megerősítette azt, amiben addig is hittem: minden nőnek joga van szabadon rendelkezni a saját teste fölött. Nem azért támogatom az abortuszjogot, mert kevésbé becsülném az életet, hanem azért, mert tisztelem a szabadságot, az önrendelkezést és a méltóságot – és ezek az értékek éppúgy hozzátartoznak az emberi élethez, mint maga a születés.

Amikor az abortuszjogokról beszélünk, sokan hajlamosak azt gondolni, hogy ez a kérdés a gyermekvállalás szeretetéről vagy elutasításáról szól. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Az, hogy mennyire szeretem a gyermekemet, semmit sem változtat azon a meggyőződésemen, hogy minden nőnek joga van a saját testéről dönteni. A szeretetem az én döntésem, az én életem része – de nem jelenthetem ki, hogy más nőknek is ugyanazt az utat kell járniuk, mint nekem.

Az abortuszjogot alapvető emberi jognak tartom, és mint ilyet, kulcsfontosságúnak érzem. Anyaként ez az érzés még erősebbé vált bennem. Azt szeretném, hogy a lányom olyan világban nőjön fel, ahol senki sem vonja kétségbe: a teste felett ő rendelkezik. Ne legyen kérdés, hogy egy nő dönthet-e arról, mikor, kivel, milyen körülmények között vállal gyermeket – ez az ő élete, az ő felelőssége, az ő szabadsága.

