5 anya-típus létezik. Tudd meg, te melyik vagy!
iStock

Címlap / Életmód / Család / 5 anya-típus létezik. Tudd meg, te...

5 anya-típus létezik. Tudd meg, te melyik vagy!

Szőke Angéla
Írta 2025.10.29.

Anya csak egy van, ezért is fontos, milyen az édesanyánk, illetve hogy mi magunk milyen anyává válunk. Dr. Stephan Poulter pszichológus és családterapeuta szerint ötféle anya-típus létezik, te melyikben ismersz magadra?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/5 A perfekcionista anya

A perfekcionista anya
Ez a típus mindenbe beleszól és szorongó, sőt egyenesen neurotikus személyiség, akinek a külcsín a legfontosabb. Gyermekei emiatt túl kritikusak lesznek magukkal szemben, többnyire alkalmatlannak és érzelmileg üresnek érzik magukat.

A perfekcionista anya gyermekének lenni az alábbi előnyökkel jár: Elkötelezett vagy a kapcsolataid iránt, felelősségteljes és megbízható minden téren. Értkeled a szorgalmat, a kemény munkát és kitartást.

Érzelmi örökség: Túl sokat adsz mások véleményére ás gyakran érzed úgy, hogy az mikroszkóp alatt vagy és az egész világ téged figyel, mikor hibázol.

2/5 A kiszámíthatatlan anya

A kiszámíthatatlan anya
Ideges, dühös, állandóan változó kedélyállapotú személyiség, akinek érzelmei mindig túlcsordulnak és gyermeknevelési stílusa az adott hangulatától függ. Ez a kaotikus típus állandóan problémákkal és krízisekkel küzd – legtöbbször a saját maga által kreáltakkal – és ezt adja tovább gyerekeinek.

A kiszámíthatatlan anya gyermekének lenni az alábbi előnyökkel jár: Jól bánsz az emberekkel, empatikus vagy és mindenkire ráhangolódsz. Remekül motiválod, vigasztalod a környezeted, továbbá kollégáid, családod és barátaid lelki támasza vagy.

Érzelmi örökség: Túlságosan magadra veszed mások lelki gondjait, emiatt pedig te magad is hajlamos vagy érzelmileg túlcsordulni, ami düh, szorongás vagy depresszió formájában is megnyilvánulhat. Korán megtanulod olvasni az embereket és alkalmazkodsz a helyzetekhez.

Olvass még a témában

3/5 A legjobb barát anya

A legjobb barát anya
Egyenlő félként kezeli gyerekeit, így elkerüli, hogy határokat kelljen szabnia nekik. Úgy érzi, élete véget érne, ha elfogadná a hagyományos anya-szerepet, ezért elkerüli. Így ő és a gyerek is a bizalmas és lelki szemeteszsák szerepét ölti magára, ez a helyzet pedig a gyereket anya nélkül hagyja. Ebben a helyzetben az anya érzelmi szükségkeleti olyan kimerítőek, hogy gyerekeire hagyatkozik.

A legjobb barát anya gyermekének lenni az alábbi előnyökkel jár: Megérted a szülők, gyerekek, kollégák, családok és barátok közötti határok fontosságát. Mivel igazi anya-példa nélkül nőttél fel, sokszor te magad vállalod fel ezt a szerepet és ragadod magadhoz a vezetést vagy vállalod a felelősséget.

Érzelmi örökség: Érzelmileg elhanyagoltnak érzed magad és félsz a visszautasítástól. Kapcsolataidban keserű és bizonytalan lehetsz, mert úgy érzed, nem szeretnek vagy értékelnek eléggé.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A spirituális megvilágosodás 5 sötét fázisa és hogyan küzdd le őket

A spirituális megvilágosodás 5 sötét fázisa és hogyan küzdd le őket
5 anya-típus létezik. Tudd meg, te melyik vagy!

5 anya-típus létezik. Tudd meg, te melyik vagy!
Igazi Stifler mamája történetek, azaz fiúk kalandjai barátjuk anyukájával

Igazi Stifler mamája történetek, azaz fiúk kalandjai barátjuk anyukájával
Hogyan építsem újra a nemlétező baráti körömet a 30-as éveimben?

Hogyan építsem újra a nemlétező baráti körömet a 30-as éveimben?
 3 jel, hogy a párod elkezdett kiszeretni belőled

 3 jel, hogy a párod elkezdett kiszeretni belőled
5 agyserkentő tápanyag, amire 40 fölött már egyre nagyobb szükséged van

5 agyserkentő tápanyag, amire 40 fölött már egyre nagyobb szükséged van
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK