5 anya-típus létezik. Tudd meg, te melyik vagy!

Egyenlő félként kezeli gyerekeit, így elkerüli, hogy határokat kelljen szabnia nekik. Úgy érzi, élete véget érne, ha elfogadná a hagyományos anya-szerepet, ezért elkerüli. Így ő és a gyerek is a bizalmas és lelki szemeteszsák szerepét ölti magára, ez a helyzet pedig a gyereket anya nélkül hagyja. Ebben a helyzetben az anya érzelmi szükségkeleti olyan kimerítőek, hogy gyerekeire hagyatkozik.



A legjobb barát anya gyermekének lenni az alábbi előnyökkel jár: Megérted a szülők, gyerekek, kollégák, családok és barátok közötti határok fontosságát. Mivel igazi anya-példa nélkül nőttél fel, sokszor te magad vállalod fel ezt a szerepet és ragadod magadhoz a vezetést vagy vállalod a felelősséget.



Érzelmi örökség: Érzelmileg elhanyagoltnak érzed magad és félsz a visszautasítástól. Kapcsolataidban keserű és bizonytalan lehetsz, mert úgy érzed, nem szeretnek vagy értékelnek eléggé.



