„Mi lesz a kiskutyánkkal, ha átsétál a szivárványhídon?” Fontos előre beszélni róla

Az elmúlt hetekben újra és újra szembejött velem egy téma, amivel sosem szerettem volna foglalkozni. Tudod, az a fajta, amit inkább elhesseget az ember, mondván: „majd egyszer, ha arról lesz szó…”

Nálunk is többször szóba került már, de mindig csak pár félmondat erejéig: mi lesz a kiskutyánkkal, ha egyszer átsétál a szivárványhídon? Ő már idős, betegségei is vannak, mégis állandóan elodáztuk a beszélgetést.

Aztán az élet közbeszólt. A legjobb barátnőm kutyája tragikus hirtelenséggel hunyt el: úszás közben megállt a szíve, és az ár elsodorta. A testét sosem találták meg, így a búcsú sem lehetett teljes. Teljes letargiában volt a teljes család – és mi is. Röviddel ezután találkoztam egy ismerőssel, aki mesélte, hogy a napokban vesztette el a kutyáját és a hamvasztás mellett döntöttek. Ahogy erről beszélt, valami bennem is megnyugodott: talán nekünk is ez lesz a legbékésebb út.

Miért fontos előre beszélni róla?

Bármennyire is nehéz, egy kisállat elvesztésére nemcsak érzelmileg, hanem gyakorlatilag is érdemes felkészülni (vagy legalább meg kell próbálni). Nem azért, mert bármit akár egy percnyit is siettetni szeretnénk, hanem mert amikor a gyász legsötétebb órái ránk borulnak, a tiszta fejjel hozott döntések megkímélhetnek minket a későbbi lelkiismeret-furdalástól.

Jobb eldönteni, a családtagokkal megbeszélni, mit szeretnénk, mint kapkodva választani valamit, ami később talán nem ad valódi nyugalmat és elfogadást. A családi beszélgetések különösen fontosak, hiszen mindenkinek mást jelent egy búcsú, az elengedés.

Jobb eldönteni, a családtagokkal megbeszélni, mit szeretnénk, mint kapkodva választani valamit, ami később talán nem ad valódi nyugalmat és elfogadást. A családi beszélgetések különösen fontosak, hiszen mindenkinek mást jelent egy búcsú, az elengedés.

Temetés otthon vagy kisállat-temetőben?

Sokan döntenek az otthoni temetés mellett. Meghitt, költséghatékony, bármikor elérhető és lehetőséget ad a személyes, szívből jövő búcsúra. Nem mellékes viszont előtte tájékozódni a helyi szabályokról: vannak települések, ahol engedély kell hozzá, máshol teljesen tiltott. (Más kérdés, hogy ezt ki fogja ellenőrizni…)

Ha megoldható, temetkezés gyanánt érdemes olyan helyet választani, ami különleges jelentőséggel bír. Az én első kutyám például a nagymamám kertjében nyugszik – az egykor volt cseresznyefa tövében, ahol gyerekkoromban sokat játszottunk. Szerencse, hogy a ház a családnál maradt, különben ma alighanem fájóbb lenne gondolni rá. Éppen ezért egyáltalán nem szeretném, ha a kiskutyámat itt, az udvarunkban temetnénk el, az emlékét nem szeretném kitenni a jövő bizonytalanságának.

Alternatív lehetőség a kisállat-temető azoknak, akik nem temet(het)nek otthon. Drágább, de állandó és biztonságos sírhelyet ad, ahová bármikor visszatérhetünk. A temetkezési szolgáltatók minden adminisztrációt elintéznek, segítenek a szertartás megszervezésében is. Hátránya, hogy főként nagyvárosok közelében elérhető, és nem mindenkinek szimpatikus a gondolat, hogy sok más állattal együtt, az otthontól távol nyugodjon a kedvence.

A hamvasztás ma már egyre gyakoribb választás

Sokak számára megnyugtató gondolat, hogy szeretett kedvencük fizikailag is a közelükben maradhat halála után. Választhatunk közös (olcsóbb) vagy privát (kizárólag az adott állat hamvait tartalmazó) hamvasztást. Én biztosan az utóbbit választanám, hogy tudjam: az urnában tényleg ő van.

És mi történik ezután? Vannak, akik a hamvakat otthon tartják egy szép urnában, mellette egy fényképpel vagy kis emléksarokkal. Mások később eltemetik vagy elszórják egy számukra különleges helyen – például a kutya kedvenc sétányán, a tóparton vagy az erdő egy csendes részén… De ha valamin, akkor ezen aztán tényleg nem szeretnék most még tépelődni.

Meg kell említenünk azt is, ami sokak számára nagyon bizarr, másoknak viszont eszményi értékkel bíró lehetőség: egyre többen készítenek ékszerbe foglalt hamvakat, míg mások olyan festményt készíttetnek, ami az állat hamvait is tartalmazza.

