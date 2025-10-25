„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket

A gyerek elvileg az élet értelme, de nem mindenkié.
1/10 Nem
Amikor megtudtam, mi az episiotomia és én balga lélek rákerestem online. A fotók egy életre elvették a kedvem az utódnemzéstől. Örökre.
2/10 Kisöcsi
13 éves voltam, mikor besikerült öcsém. Egy másfél szobás lakásban laktunk és gyakorlatilag nem aludtam 9 hónapon keresztül, mert öcsém este üvöltött, nappal aludt. Nem hívhattam át egy barátot sem, mert öcsike alszik. Szüleim egyáltalán nem kezelték jól a helyzetet, feszültek voltak és rajtam töltötték ki. Évet kellett ismételnem a suliban emiatt, mert minden jegyem leromlott és óra közben szundikáltam.
Amikor a legjobb barátnőm és a férje viccesen azt mondták, hogy az semmiben nem változtatta meg az életüket a két gyerek, most is ugyanúgy mennek mindenhova és csinálnak mindent, amit eddig, csak már „el van cseszve.”