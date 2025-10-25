„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket

13 éves voltam, mikor besikerült öcsém. Egy másfél szobás lakásban laktunk és gyakorlatilag nem aludtam 9 hónapon keresztül, mert öcsém este üvöltött, nappal aludt. Nem hívhattam át egy barátot sem, mert öcsike alszik. Szüleim egyáltalán nem kezelték jól a helyzetet, feszültek voltak és rajtam töltötték ki. Évet kellett ismételnem a suliban emiatt, mert minden jegyem leromlott és óra közben szundikáltam.



