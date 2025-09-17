„Megtudtam, hogy a fiam drogozik” Mi történt, amikor beleolvastál valaki naplójába?

Nem szép dolog beleolvasni egy naplóba, az alábbi esetekben is érdekesen végződött a dolog.
1/10 Csillogás
Megtudtam, hogy a barátnőm csak azért lóg velem, mert ronda vagyok és mellettem szebben csilloghat.
2/10 Az anyuka
Húszévesen egy gazdag családnál bébiszitteltem. Az anya olyan volt, mint egy zombi, alig beszélt. Volt, hogy akkor is ott kellett lennem, amikor ő otthon volt, ilyenkor csak majszolt valamit és a tévét bámulta üveges szemekkel. Egyszer rendrakás közben véletlenül megtaláltam a naplóját és beleolvastam. Megsajnáltam, mert kiderült, hogy boldogtalan a házassága és nyilvánvalóan súlyos szülés utáni depresszióban szenved.
3/10 Doki
Megtudtam, hogy a lányom azért nem eszik és fogyott csontsoványra, mert az orvosa azt mondta neki, hogy „ne adjon okot arra az osztálytársainak, hogy csúfolják.”