„Ameddig csak élek, dolgozni fogok!” – Ezért veszélyes ezt mondani

Talán te is mondtad már viccesen, hogy „én sosem megyek nyugdíjba” – talán azért, mert szereted a munkádat, esetleg azért, mert nem vagy túl optimista a jövőnket illetően…

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Azonban, ha komolyan gondolod, hogy egy életen át dolgozni fogsz, annak komoly veszélyei lehetnek. Pénzügyi szakértők szerint ez a hozzáállás nem kizárólag optimista, hanem sokszor inkább azt tükrözi, hogy nincs meg a megfelelő pénzügyi felkészültségünk a nyugdíjhoz. Nézzük meg közelebbről, miért nem célszerű a „sosem megyek nyugdíjba” mentalitást követni, és hogyan tudsz felkészülni anyagilag a nyugdíjas éveidre!

Miért gondolják sokan úgy, hogy sosem vonulnak majd vissza?

Egy tanulmány szerint, amelyet az Ohio Állami Egyetem kutatói, Zezhong E. Zhang, Sherman D. Hanna és Lei Xu készítettek, ezt a szemléletet jóval inkább azok vallják, akik alacsonyabb pénzügyi ismerettel rendelkeznek. Egyébként sokan vannak, akik ebben a cipőben járnak: az adatok azt mutatták, hogy a 35 és 60 év közötti, teljes munkaidőben dolgozó válaszadók közül 15% állította, hogy sosem vonul majd vissza a munkahelyéről. Ráadásul azok, akik gyengén teljesítettek a pénzügyi teszteken, jóval nagyobb valószínűséggel mondták, hogy soha nem mennek nyugdíjba.

A cikk folytatódik, lapozz!