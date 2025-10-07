„Ameddig csak élek, dolgozni fogok!” – Ezért veszélyes ezt mondani

„Ameddig csak élek, dolgozni fogok!” – Ezért veszélyes ezt mondani

Szabó Erzsébet
2025.10.07.

Talán te is mondtad már viccesen, hogy „én sosem megyek nyugdíjba” – talán azért, mert szereted a munkádat, esetleg azért, mert nem vagy túl optimista a jövőnket illetően…

Azonban, ha komolyan gondolod, hogy egy életen át dolgozni fogsz, annak komoly veszélyei lehetnek. Pénzügyi szakértők szerint ez a hozzáállás nem kizárólag optimista, hanem sokszor inkább azt tükrözi, hogy nincs meg a megfelelő pénzügyi felkészültségünk a nyugdíjhoz. Nézzük meg közelebbről, miért nem célszerű a „sosem megyek nyugdíjba” mentalitást követni, és hogyan tudsz felkészülni anyagilag a nyugdíjas éveidre!

Miért gondolják sokan úgy, hogy sosem vonulnak majd vissza?

Egy tanulmány szerint, amelyet az Ohio Állami Egyetem kutatói, Zezhong E. Zhang, Sherman D. Hanna és Lei Xu készítettek, ezt a szemléletet jóval inkább azok vallják, akik alacsonyabb pénzügyi ismerettel rendelkeznek. Egyébként sokan vannak, akik ebben a cipőben járnak: az adatok azt mutatták, hogy a 35 és 60 év közötti, teljes munkaidőben dolgozó válaszadók közül 15% állította, hogy sosem vonul majd vissza a munkahelyéről. Ráadásul azok, akik gyengén teljesítettek a pénzügyi teszteken, jóval nagyobb valószínűséggel mondták, hogy soha nem mennek nyugdíjba. 

Miért van ez így? A kutatás szerint azok, akik nem rendelkeznek elegendő pénzügyi ismerettel, gyakran nem tudják pontosan felmérni anyagi helyzetüket, és ez vezethet ahhoz, hogy nem is terveznek nyugdíjba vonulni. Egyszerűen fogalmazva, nem készülnek fel arra az időszakra, amikor már várhatóan – valamiért – nem lesznek aktív keresők.

