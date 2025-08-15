Ez a lötty a leghatásosabb pattanás és lábszag ellen

Az almaecet segít fertőtleníteni a bőrt, egyensúlyba hozni a pH-szintet, és a zsíros bőrt is mattítja – de arra nagyon figyelj, hogy ne közvetlenül kend az arcodra, mert úgy nagyon erős. 1:4 arányban vízzel hígítsd fel az ecetet, és vattakoronggal töröld végig vele az arcodat.



Erre tényleg nagyon természetes almaecetet használj, minden más ugyanis jobban irritálhatja a bőrödet, mint amennyit segít rajta.



