Ez a lötty a leghatásosabb pattanás és lábszag ellen

Címlap / Stílus / Arc / Ez a lötty a leghatásosabb pattanás és lábszag ellen

Ez a lötty a leghatásosabb pattanás és lábszag ellen

Nagy Niki
Írta 2025.08.15.

Nagyon olcsó, teljesen természetes, és rengeteg mindenre jó – az almaecet aranyat ér, ha a szépségápolásról van szó. Mutatjuk, hogy mire használhatod ezt az igazi adu ászt a napi rutinodban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/5 Pattanások elleni fegyver

Az almaecet segít fertőtleníteni a bőrt, egyensúlyba hozni a pH-szintet, és a zsíros bőrt is mattítja – de arra nagyon figyelj, hogy ne közvetlenül kend az arcodra, mert úgy nagyon erős. 1:4 arányban vízzel hígítsd fel az ecetet, és vattakoronggal töröld végig vele az arcodat.

Erre tényleg nagyon természetes almaecetet használj, minden más ugyanis jobban irritálhatja a bőrödet, mint amennyit segít rajta.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK