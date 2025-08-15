Ez a lötty a leghatásosabb pattanás és lábszag ellen

Nagyon olcsó, teljesen természetes, és rengeteg mindenre jó – az almaecet aranyat ér, ha a szépségápolásról van szó. Mutatjuk, hogy mire használhatod ezt az igazi adu ászt a napi rutinodban.
1/5 Pattanások elleni fegyver
Az almaecet segít fertőtleníteni a bőrt, egyensúlyba hozni a pH-szintet, és a zsíros bőrt is mattítja – de arra nagyon figyelj, hogy ne közvetlenül kend az arcodra, mert úgy nagyon erős. 1:4 arányban vízzel hígítsd fel az ecetet, és vattakoronggal töröld végig vele az arcodat.
Erre tényleg nagyon természetes almaecetet használj, minden más ugyanis jobban irritálhatja a bőrödet, mint amennyit segít rajta.