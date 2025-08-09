5 állítás, ami ha igaz rád, érzelmileg teljesen kiüresedtél

Ahogy a testednek szüksége van a vízre és a tápanyagra a túléléshez, úgy a lelked számára is elengedhetetlen, hogy szeretetet és hálát érezzen. Amikor utóbbi nem történik meg, az emberek többsége kompenzálni kezd: az alábbi jelek pedig kétség kívül arra utalnak, hogy érzelmileg mélypontra kerültél.

Amikor valaki elégedetlen az aktuális helyzetével, de nem tudja, hogyan változtathatna rajta, általában inkább különféle módszerekkel próbálja elterelni a figyelmét. Eric Greitens írt egy könyvet arról, hogy három típusú boldogság létezik, amire az embereknek szükségük van. Kicsit olyan ez, mint a három alapszín: mindegyik kell ahhoz, hogy a legcsodálatosabb árnyalatokat elkészíthesd, így mindhárom fajta boldogság kell az életedbe ahhoz, hogy elégedett legyél.

Az első típus az örömteli boldogság, ami lényegében azt jelenti, van egy szerető családod, barátaid, komfortosan és biztonságban érzed magad.

A második fajta boldogság lényege, hogy hálás vagy azért, amid van.

A harmadik típus a motiváló boldogság, ami azt jelenti, hogy folyamatosan valami jobbra törekszel a jelenleginél; ergo képes vagy a fejlődésre.

Azonban sajnos ezeket a szinteket nem olyan egyszerű elérni, és mindig egy kicsit nehezebb eljutni a következőre. Ez az oka annak, hogy sokan megrekednek a boldogság egy-egy fázisában, ami fokozatosan elkezd elhalványulni. Ilyenkor a többség pedig kompenzálni kezd, és próbálja leküzdeni az érzelmi ürességet úgy, hogy igazából nem tudják, mi okozza ezt. Az alábbi 5 jel egyértelműen arra utal, hogy te is lelkileg üresnek és reményvesztettnek érzed magad.

1

Sokszor próbálod úgy enyhíteni a szomorúságot, hogy egyre többet eszel, mert a finom ízek kompenzálják egy kicsit az üresség érzését. Sőt, sok esetben a napod egyetlen fénypontja az, ha tudod, hogy milyen jót fogsz majd vacsorázni.