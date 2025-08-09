5 állítás, ami ha igaz rád, érzelmileg teljesen kiüresedtél

Ahogy a testednek szüksége van a vízre és a tápanyagra a túléléshez, úgy a lelked számára is elengedhetetlen, hogy szeretetet és hálát érezzen. Amikor utóbbi nem történik meg, az emberek többsége kompenzálni kezd: az alábbi jelek pedig kétség kívül arra utalnak, hogy érzelmileg mélypontra kerültél.
Amikor valaki elégedetlen az aktuális helyzetével, de nem tudja, hogyan változtathatna rajta, általában inkább különféle módszerekkel próbálja elterelni a figyelmét. Eric Greitens írt egy könyvet arról, hogy három típusú boldogság létezik, amire az embereknek szükségük van. Kicsit olyan ez, mint a három alapszín: mindegyik kell ahhoz, hogy a legcsodálatosabb árnyalatokat elkészíthesd, így mindhárom fajta boldogság kell az életedbe ahhoz, hogy elégedett legyél.
- Az első típus az örömteli boldogság, ami lényegében azt jelenti, van egy szerető családod, barátaid, komfortosan és biztonságban érzed magad.
- A második fajta boldogság lényege, hogy hálás vagy azért, amid van.
- A harmadik típus a motiváló boldogság, ami azt jelenti, hogy folyamatosan valami jobbra törekszel a jelenleginél; ergo képes vagy a fejlődésre.
Azonban sajnos ezeket a szinteket nem olyan egyszerű elérni, és mindig egy kicsit nehezebb eljutni a következőre. Ez az oka annak, hogy sokan megrekednek a boldogság egy-egy fázisában, ami fokozatosan elkezd elhalványulni. Ilyenkor a többség pedig kompenzálni kezd, és próbálja leküzdeni az érzelmi ürességet úgy, hogy igazából nem tudják, mi okozza ezt. Az alábbi 5 jel egyértelműen arra utal, hogy te is lelkileg üresnek és reményvesztettnek érzed magad.
1
Sokszor próbálod úgy enyhíteni a szomorúságot, hogy egyre többet eszel, mert a finom ízek kompenzálják egy kicsit az üresség érzését. Sőt, sok esetben a napod egyetlen fénypontja az, ha tudod, hogy milyen jót fogsz majd vacsorázni.