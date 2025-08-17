„Mi a véleménye az oltásról?” – 7 kérdés, amit sosem szabadna hallanunk egy állásinterjún

Ezektől a kérdésektől az ember lánya csak rosszul érzi magát. Ha a pályázó hölgy házas, de még nincs gyereke, akkor a munkáltató azt szeretné tudni, mikorra tervezi, vagyis meddig marad a cégnél. Ha már van gyerek, esetleg több is, akkor rögtön a koruk lesz érdekes, mert ebből lehet tudni, mennyire köti le a nevelésük az állásra jelentkezőt. Nem szerencsés kérdések, mert túl személyesek és lehetetlen „jó” választ adni rájuk. Ráadásul diszkriminatívak is, hiszen főként nőknek teszik fel őket.



