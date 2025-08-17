„Mi a véleménye az oltásról?” – 7 kérdés, amit sosem szabadna hallanunk egy állásinterjún

Egy állásinterjú nem baráti társalgás, mégis elfogadható, ha néhány személyesebb kérdés is elhangzik. Vannak viszont tabu kérdések, amelyekre akár nem is kell válaszolnunk, ha mégis felteszik őket.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/7 Férjnél van? Vannak gyerekei? Ha igen, hány évesek?
Ezektől a kérdésektől az ember lánya csak rosszul érzi magát. Ha a pályázó hölgy házas, de még nincs gyereke, akkor a munkáltató azt szeretné tudni, mikorra tervezi, vagyis meddig marad a cégnél. Ha már van gyerek, esetleg több is, akkor rögtön a koruk lesz érdekes, mert ebből lehet tudni, mennyire köti le a nevelésük az állásra jelentkezőt. Nem szerencsés kérdések, mert túl személyesek és lehetetlen „jó” választ adni rájuk. Ráadásul diszkriminatívak is, hiszen főként nőknek teszik fel őket.