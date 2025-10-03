Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd

Ha a srác szerelmes beléd, akkor előbb-utóbb igyekszik hozzád minél közelebb férkőzni. Míg először csak beszélgettek, a gyakori találkozások során már előfordulhat, hogy néha finoman megérinti a karodat vagy a hátadat.



Ha esetleg a kezedet is megfogja, ne húzd el, hanem szorítsd meg kissé, hogy jelét add annak, ő is tetszik neked.



Amikor pedig eljuttok az ölelésig, akkor talán már nem is kell olyan sokat várnod arra, hogy elcsattanjon az első csók.



