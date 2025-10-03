Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes...

Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd

Balatoni Dóra
Írta 2025.10.03.

Már egy ideje ismeritek egymást, de nem tudsz kiigazodni rajta? Lehet, hogy titkon beléd szeretett a pasi, csak még nem adta tudtodra? Most kiderítheted, mit érez valójában! Olvasd el cikkünket, amelyben eláruljuk, mik az árulkodó jelek!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/6 Bemutat a családjának és a barátainak

Bár még nem történt semmi komoly köztetek, mégis bemutat a baráti társaságának, akkor valóban fontos vagy neki.

Ha pedig már odáig is eljutottatok, hogy összefutottatok a választottad családtagjaival és ettől zavarba sem jött, akkor nagy az esély rá, hogy valóban beléd szeretett.

A pasik számára igen komoly lépcsőfoknak számít a partner bemutatása a családnak, így ha már ez meg is történt, van okod az örömre!

2/6 A szeme elárulja

Bárhogyan is akarja titkolni, biztos lehetsz benne, hogy a tekintete el fogja árulni az igazi érzelmeit.

Ha a szemébe nézel és valóban beléd szeretett, akkor látni fogod benne a kedvességet és a szeretetet. Ahogyan a testbeszéd, úgy a tekintet is beszédes lehet, sugárzik belőle az érzelem.

Az is gyanús lehet, ha sokszor összenéztek, és az az érzésed, hogy bámul, de amikor ránézel, hirtelen elkapja a tekintetét.

Olvass még a témában

3/6 Gyakran megérint

Ha a srác szerelmes beléd, akkor előbb-utóbb igyekszik hozzád minél közelebb férkőzni. Míg először csak beszélgettek, a gyakori találkozások során már előfordulhat, hogy néha finoman megérinti a karodat vagy a hátadat.

Ha esetleg a kezedet is megfogja, ne húzd el, hanem szorítsd meg kissé, hogy jelét add annak, ő is tetszik neked.

Amikor pedig eljuttok az ölelésig, akkor talán már nem is kell olyan sokat várnod arra, hogy elcsattanjon az első csók.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„A sugardaddy nem fizetett, ezért megverték” – Polgárőrök mesélnek

„A sugardaddy nem fizetett, ezért megverték” – Polgárőrök mesélnek
A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására

A tiltás a legrosszabb. 7 játékos módszer a testvérféltékenység oldására
Amit a 20-as és 30-as éveinkben meg kell(ett volna) tennünk a jövőnkért

Amit a 20-as és 30-as éveinkben meg kell(ett volna) tennünk a jövőnkért
Az 5+1 legfinomabb növényi krém – Húsfogyasztók is imádni fogják!

Az 5+1 legfinomabb növényi krém – Húsfogyasztók is imádni fogják!
5 étkezési tipp, amivel megőrzöd a májad egészségét

5 étkezési tipp, amivel megőrzöd a májad egészségét
Átmeneti szettek, ha reggel már hideg, de nappal még meleg van

Átmeneti szettek, ha reggel már hideg, de nappal még meleg van
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK