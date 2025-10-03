Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd

Már egy ideje ismeritek egymást, de nem tudsz kiigazodni rajta? Lehet, hogy titkon beléd szeretett a pasi, csak még nem adta tudtodra? Most kiderítheted, mit érez valójában! Olvasd el cikkünket, amelyben eláruljuk, mik az árulkodó jelek!
1/6 Bemutat a családjának és a barátainak
Bár még nem történt semmi komoly köztetek, mégis bemutat a baráti társaságának, akkor valóban fontos vagy neki.
Ha pedig már odáig is eljutottatok, hogy összefutottatok a választottad családtagjaival és ettől zavarba sem jött, akkor nagy az esély rá, hogy valóban beléd szeretett.
A pasik számára igen komoly lépcsőfoknak számít a partner bemutatása a családnak, így ha már ez meg is történt, van okod az örömre!
2/6 A szeme elárulja
Bárhogyan is akarja titkolni, biztos lehetsz benne, hogy a tekintete el fogja árulni az igazi érzelmeit.
Ha a szemébe nézel és valóban beléd szeretett, akkor látni fogod benne a kedvességet és a szeretetet. Ahogyan a testbeszéd, úgy a tekintet is beszédes lehet, sugárzik belőle az érzelem.
Az is gyanús lehet, ha sokszor összenéztek, és az az érzésed, hogy bámul, de amikor ránézel, hirtelen elkapja a tekintetét.
Ha a srác szerelmes beléd, akkor előbb-utóbb igyekszik hozzád minél közelebb férkőzni. Míg először csak beszélgettek, a gyakori találkozások során már előfordulhat, hogy néha finoman megérinti a karodat vagy a hátadat.
Ha esetleg a kezedet is megfogja, ne húzd el, hanem szorítsd meg kissé, hogy jelét add annak, ő is tetszik neked.
Amikor pedig eljuttok az ölelésig, akkor talán már nem is kell olyan sokat várnod arra, hogy elcsattanjon az első csók.