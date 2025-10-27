„A vőlegényem a pincérnőkkel flörtöl” – Igaz történetek

„A vőlegényem nem állítja le a pincérnőt, aki flörtöl vele.” Mit mond ez a kapcsolatról? Megalázó helyzet, amikor az orrod előtt kezdenek ki a partnereddel, ő pedig nem tesz semmit.
Magabiztosság
Volt egy pasim, aki nyíltan flörtölt előttem – gyakorlatilag bárkivel – és ha szóltam, akkor leállított azzal, hogy nem tehet arról, hogy nincs önbizalmam. Ez mindig elhallgattatott, aztán megtudtam, hogy folyamatosan csalt. Azóta tudom, hogy kár volt bedőlni neki és a gonosz taktikájának.
