„A vőlegényem a pincérnőkkel flörtöl" – Igaz történetek
„A vőlegényem a pincérnőkkel flörtöl” – Igaz történetek

Szőke Angéla
2025.10.27.

Sokunkkal előfordulhat, hogy párunk másokkal flörtöl, miközben mi jelen vagyunk. Ez a helyzet sokszor megalázó lehet, és elgondolkodtat, mit is jelent valójában a kapcsolatunk számára.

„A vőlegényem nem állítja le a pincérnőt, aki flörtöl vele.” Mit mond ez a kapcsolatról? Megalázó helyzet, amikor az orrod előtt kezdenek ki a partnereddel, ő pedig nem tesz semmit.

Magabiztosság

Volt egy pasim, aki nyíltan flörtölt előttem – gyakorlatilag bárkivel – és ha szóltam, akkor leállított azzal, hogy nem tehet arról, hogy nincs önbizalmam. Ez mindig elhallgattatott, aztán megtudtam, hogy folyamatosan csalt. Azóta tudom, hogy kár volt bedőlni neki és a gonosz taktikájának.

