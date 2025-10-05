A varázslatos szín, ami segíthet beteljesíteni az álmaid – a csillagjegyed szerint
iStock

A varázslatos szín, ami segíthet beteljesíteni az álmaid – a csillagjegyed szerint

Nyul Debóra
Írta 2025.10.05.

Van valami varázslatos abban, amikor magunkra öltünk egy bizonyos színt, és úgy érezzük, mintha minden a helyére kerülne. A színek ugyanis spirituális jelentéssel bírnak, és képesek lehetnek aktiválni a bennünk rejlő manifesztációs erőt.

Van valami varázslatos abban, amikor magunkra öltünk egy bizonyos színt, és úgy érezzük, mintha minden a helyére kerülne. Mintha új energiákkal töltődnénk fel, vagy hirtelen világosabban látnánk a céljainkat. Nos, ez talán nem csupán véletlen. A színek ugyanis spirituális jelentéssel bírnak, és képesek lehetnek aktiválni a bennünk rejlő manifesztációs erőt.

Lisa Stardust asztrológus a Parade felületén osztotta meg gondolatait arról, hogy minden csillagjegyhez tartozik egy olyan árnyalat, amely különösen erősen támogathatja a vágyai megvalósítását. Ha tudatosan használod ezt a színt – legyen szó ruhákról, lakásdekorációról vagy akár vizualizációs technikákról –, megnyithatod az utat az álmaid felé. Lássuk, melyik szín rezonál leginkább veled, és hogyan hozhatja el számodra a bőség, harmónia vagy éppen az új lehetőségek energiáját!

Kos – Skarlátvörös

A skarlátvörös a bátorság, a szenvedély és az életerő jelképe is lehet. Ha Kos vagy, ez a szín feltölti az aurádat magabiztossággal, és segít, hogy lendületesen haladj előre a céljaid felé. Emellett növeli a pozitív rezgéseket, amelyeket sugárzol, így gyorsabban vonzod be az eredményeket.

