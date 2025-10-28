A váratlan csizmatrend, amitől minden szetted azonnal menőbb lesz
iStock

Címlap / Stílus / Divat / A váratlan csizmatrend, amitől minden...

A váratlan csizmatrend, amitől minden szetted azonnal menőbb lesz

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.28.

Idén ősszel a megélt, patinás bőr varázsa kerül előtérbe a csizmák világában. Fedezd fel, melyik csizmatrend dobja fel idén minden szettedet.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A csizmák világában általában a csillogó, új darabok kapják a legtöbb figyelmet, de idén ősszel a megélt, patinás bőr varázsa lesz a legnagyobb kedvenc. Ennek talán a vadnyugati, cowboy-ihlette stílusok iránti tartós rajongás az oka. A legkeresettebb modellek úgy festenek, mintha már bejárták volna a Nyugat poros vidékeit, vagy egyszerűen arról van szó, hogy egyre többen fordulnak el a tökéletességtől, és inkább a szándékosan megmunkált, apró „hibákkal” tarkított bőr különleges karakterét értékelik. Olvass tovább, és fedezd fel, melyik csizmatrend dobja fel idén minden szettedet.

A márkák közül, amelyek mesterien alkalmazzák a koptatott felületeket, a Khaite emelkedik ki a Clive csizmával. A gazdagon patinázott borjúbőr és a finoman döntött, enyhén ráncolt szár különleges, viselt hatást kelt. Aki figyeli a csizmatrendeket, tudja, hogy a Miu Miu már néhány szezon óta elbűvöl a motoros stílusú modelljével, most pedig még több hasonlóan karakteres darab közül válogathatunk, köztük elérhetőbb, de ugyanolyan izgalmas lehetőségekkel, például a Massimo Dutti kínálatából. Ez az a csizmatrend, ami szinte bármilyen szettel jól működik: egy fehér póló és farmer kombinációját azonnal stílusosabbá teszi, de ugyanilyen jól mutat egy látványos maxi ruhával is. Bárhogyan viseled, ezek a modellek biztosan feldobják az őszi gardróbod. Íme a bizonyíték!

Klasszikus mélybarna western csizma

Ez a mélybarna western csizma klasszikus formájával és finoman díszített szárával igazi vadnyugati hangulatot hoz. Strapabíró anyaga hosszú évekig megőrzi karakterét, így több szezonon át is megbízható darab marad. A masszív sarok stabilitást ad, miközben kényelmes járást biztosít.

Olvass még a témában

simkhai.com

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Rákmegelőző ételek, amik kutatások alapján tényleg segítenek

Rákmegelőző ételek, amik kutatások alapján tényleg segítenek
TESZT: Mekkora az esélyetek a szakításra? A válaszaidból kiderül

TESZT: Mekkora az esélyetek a szakításra? A válaszaidból kiderül
„A menyasszonyom megütött a családom előtt” Férfiak, akiket bántalmazott a partnerük

„A menyasszonyom megütött a családom előtt” Férfiak, akiket bántalmazott a partnerük
Ez a 10 kristály segíthet, ha leadnál pár kilót 

Ez a 10 kristály segíthet, ha leadnál pár kilót 
Felkapott lett a japán séta. 30 perc és akkor jó, ha alig tudsz beszélni közben

Felkapott lett a japán séta. 30 perc és akkor jó, ha alig tudsz beszélni közben
Íme a rangsor: a csillagjegyek stresszkezelése a legrosszabbtól a legjobbig

Íme a rangsor: a csillagjegyek stresszkezelése a legrosszabbtól a legjobbig
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK