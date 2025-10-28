A váratlan csizmatrend, amitől minden szetted azonnal menőbb lesz

Idén ősszel a megélt, patinás bőr varázsa kerül előtérbe a csizmák világában. Fedezd fel, melyik csizmatrend dobja fel idén minden szettedet.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A csizmák világában általában a csillogó, új darabok kapják a legtöbb figyelmet, de idén ősszel a megélt, patinás bőr varázsa lesz a legnagyobb kedvenc. Ennek talán a vadnyugati, cowboy-ihlette stílusok iránti tartós rajongás az oka. A legkeresettebb modellek úgy festenek, mintha már bejárták volna a Nyugat poros vidékeit, vagy egyszerűen arról van szó, hogy egyre többen fordulnak el a tökéletességtől, és inkább a szándékosan megmunkált, apró „hibákkal” tarkított bőr különleges karakterét értékelik. Olvass tovább, és fedezd fel, melyik csizmatrend dobja fel idén minden szettedet.

A márkák közül, amelyek mesterien alkalmazzák a koptatott felületeket, a Khaite emelkedik ki a Clive csizmával. A gazdagon patinázott borjúbőr és a finoman döntött, enyhén ráncolt szár különleges, viselt hatást kelt. Aki figyeli a csizmatrendeket, tudja, hogy a Miu Miu már néhány szezon óta elbűvöl a motoros stílusú modelljével, most pedig még több hasonlóan karakteres darab közül válogathatunk, köztük elérhetőbb, de ugyanolyan izgalmas lehetőségekkel, például a Massimo Dutti kínálatából. Ez az a csizmatrend, ami szinte bármilyen szettel jól működik: egy fehér póló és farmer kombinációját azonnal stílusosabbá teszi, de ugyanilyen jól mutat egy látványos maxi ruhával is. Bárhogyan viseled, ezek a modellek biztosan feldobják az őszi gardróbod. Íme a bizonyíték!

Klasszikus mélybarna western csizma

Ez a mélybarna western csizma klasszikus formájával és finoman díszített szárával igazi vadnyugati hangulatot hoz. Strapabíró anyaga hosszú évekig megőrzi karakterét, így több szezonon át is megbízható darab marad. A masszív sarok stabilitást ad, miközben kényelmes járást biztosít. Olvass még a témában Így hordd idén a göndör hajad! 10 modern, elbűvölő frizura 10 elképesztő karácsonyi szemsmink, amiben tündökölni fogsz A nyár 7 legjobb banánillatú parfümje, amire rákattansz 9 színésznő, aki a képernyőn is bizonyította a piros ruha erejét

A cikk folytatódik, lapozz!