A tudomány szerint alvással megoldod a problémáidat

Alvási orsókra vadásztak a kutatók
Egy friss, a Journal of Neuroscience folyóiratban megjelent tanulmány szerint az alvás valóban segít a problémamegoldásban. A kutatás során 25 résztvevőt kértek meg egy memóriateszt elvégzésére, miközben EEG és MEG készülékekkel vizsgálták az agyi aktivitásukat. Ezután mindannyian lepihentek egy délutáni szunyókálásra, és közben a szenzorok továbbra is figyelték az agytevékenységet.
A kutatók úgynevezett alvási orsókra vadásztak – ezek az agytevékenység hirtelen fellángolásai egy könnyű alvási szakaszban. A helyük ugyanis elárulhatja, milyen típusú információkat dolgoz fel az agy. Érdekes módon, azoknál a résztvevőknél, akiknél a memóriateszthez kapcsolódó agyterületeken jelent meg intenzív orsótevékenység, a délutáni alvás után jelentős javulás mutatkozott a teljesítményükben.
„Az agyi ritmusok alvás közben az egész agyban megfigyelhetők” – mondta Dara Manoach, a Harvard Egyetem Orvosi Karának pszichiátriai professzora, a tanulmány társszerzője. „De azok a ritmusok, amelyek a tanulásban részt vevő területeken jelentkeznek, megerősödnek, feltehetően azért, hogy stabilizálják és fokozzák az emlékeket.”
