A tudomány szerint alvással megoldod a problémáidat

Ismered azt az érzést, amikor egy napok óta nyomasztó probléma reggelre valahogy megoldottnak tűnik? Mintha álmunkban egy láthatatlan mentális segítő dolgozna helyettünk, aki rendet tesz a fejünkben... Nos, a Time nemrég rávilágított arra, hogy ez nem csak érzés – a tudomány is alátámasztja. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy az agyunk alvás közben sem pihen, sőt, szorgosan válogat, rendszerez, és akár új összefüggéseket is felfedez. De vajon mi történik pontosan odabent, miközben mi csak békésen szundikálunk?

Alvási orsókra vadásztak a kutatók

Egy friss, a Journal of Neuroscience folyóiratban megjelent tanulmány szerint az alvás valóban segít a problémamegoldásban. A kutatás során 25 résztvevőt kértek meg egy memóriateszt elvégzésére, miközben EEG és MEG készülékekkel vizsgálták az agyi aktivitásukat. Ezután mindannyian lepihentek egy délutáni szunyókálásra, és közben a szenzorok továbbra is figyelték az agytevékenységet.

A kutatók úgynevezett alvási orsókra vadásztak – ezek az agytevékenység hirtelen fellángolásai egy könnyű alvási szakaszban. A helyük ugyanis elárulhatja, milyen típusú információkat dolgoz fel az agy. Érdekes módon, azoknál a résztvevőknél, akiknél a memóriateszthez kapcsolódó agyterületeken jelent meg intenzív orsótevékenység, a délutáni alvás után jelentős javulás mutatkozott a teljesítményükben.

