A TikTok trend szerint kimerültségre kortizol koktélt kell innod. Tényleg segít?

Ha stresszesnek vagy kimerültnek érzed magad, egy „kortizol koktél” lehet a megoldás, amire szükséged van, legalábbis néhány TikTokon és Instagramon terjedő egészségügyi fiók szerint. A koktélnak többféle változata létezik, de a fő összetevők közé tartozik a narancslé, a kókuszvíz, a só és a borkősav.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ha stresszesnek vagy kimerültnek érzed magad, egy „kortizol koktél” lehet a megoldás, amire szükséged van, legalábbis néhány TikTokon és Instagramon terjedő egészségügyi fiók szerint. A koktélnak többféle változata létezik, de a fő összetevők közé tartozik a narancslé, a kókuszvíz, a só és a borkősav. Egyes rajongók azt állítják, hogy ez a kombináció segíthet csökkenteni a kortizolszintet és enyhíteni a mellékvese-fáradtságot, ami végül energiaszint-növekedéshez vezethet. De vajon van-e alapja ennek az állításnak? Íme mit mondanak a szakértőket erről a népszerű italról.

Mi az a mellékvese-fáradtság, és hogyan kapcsolódik a kortizolhoz?

Először érdemes megérteni, hogyan működnek a mellékvesék. Ezek a vesék tetején elhelyezkedő mirigyek többféle hormont termelnek, köztük a kortizolt, az adrenalint és az aldoszteront – magyarázza Pooja Gidwani, MD, Los Angeles-i belgyógyász szakorvos. „A kortizolt gyakran stresszhormonként emlegetik, de szerepe messze túlmutat a stressz kezelésén” – mondja Dr. Gidwani. „Szabályozza a vércukorszintet, a gyulladást, a vérnyomást, sőt még a szervezet energiaszintjét is.”

A közösségi médiában megjelenő videók szerint a magas kortizolszint hozzájárulhat az alacsony energiaszinthez és a ködös gondolkodáshoz, amit egyesek mellékvese-fáradtságnak neveznek. Dr. Gidwani azonban hangsúlyozza, hogy a kortizolt egyszerűen „magas” vagy „alacsony” szintekben értelmezni nem pontos. A hormont sokszor indokolatlanul démonizálják, pedig létfontosságú a szervezet működésében. Mások ezeket olvassák Szívet melengető kedvességek karácsony tájékán Ez a 6 gyógynövény segíteni fog mélyen és jól aludni Dinnye diéta. Sok kilót ledobhatsz a nyár kedvenc gyümölcsével „De már eltelt két hónap.” A legrosszabb reakciók, amikor gyászoltál

A kortizolszint természetes módon a reggeli órákban a legmagasabb, hogy segítsen felébredni, majd a nap folyamán fokozatosan csökken – magyarázza.

A cikk folytatódik, lapozz!