A te környezetedben is van nárcisztikus. Igaz történetek, hogyan „mérgeznek” másokat

A közösségi nárcizmus nem kap elég figyelmet, pedig az alábbi történetek is mutatják, hogy ezek az emberek minden ismeretségi körben ott vannak.

Anya

Felnőttként jöttem rá, hogy anyám a kommunális nárcisztikus tankönyvi példája volt. Ez a típus az, amely támogat, megért másokat, mindenkivel együttérez és (látszólag) rendkívül nagylelkű és jótékony, de mindezt csak magáért teszi, hogy mindenki elismerje az ő jóságát.

Anya mindig mindenkinek segített, az iskolámban földre szállt angyalnak tartották, de én ismertem az igazi arcát. Egyedül én és apám tudtuk, hogy nem jóindulatból segít és nem érez empátiát. Ruhákat gyűjtött a szegény gyerekeknek, kedvesen szétosztotta őket, majd otthon háborgott, hogy milyen hálátlanok. Pedig ők kedvesen megköszönték, de ő folyamatos, állandó hálafolyamot várt el.

Bevállalta, hogy süteményt süt az akadályversenyre, majd este tombolt, hogy nem ment oda hozzá mindenki megdicsérni, hogy milyen finom, „csak felzabálta a sok barom!" Anyámnak sosem volt elég semmi, tőlem sem, pedig megtanultam, hogy folyamatosan hálálkodjak neki. Hétévesen már tudtam, hogy minden este meg kell köszönnöm neki, hogy milyen jó anyukám, különben a következő reggel kiállhatatlanul undok lesz velem. És ennek ellenére mindig azt hangoztatta, hogy hálátlan gyerek vagyok.

Anyám „öröksége”, hogy a mai napig minden apróságot tízszer köszönök meg mindenkinek, erről próbál meg most leszoktatni a férjem.

Tranzakció

A volt barátom segítőkészsége pusztán tranzakcionális volt. Csak azért tett meg mindent, hogy aztán világgá kürtölhesse, hogy milyen jót tett. Elvárta, hogy párás szemmel rebegj hálát az áldozatért, amit hozott érted, de minden kedves gesztusa feltételeket vont maga után.

Performansz

A nővérem ilyen: minden jótéteménye egy előadás. Csak és kizárólag akkor adományoz, ha van közönsége. Állatokat ment, de csak akkor, ha hírértéke van. Ezt úgy értem, hogy hétköznaponként nem megy el a menhelyre, csak akkor, amikor nyílt nap van és sokan látják, hogy ő kitakarít egy ketrecet. Elmegy és vesz egy zsák tápot, de nem viszi el csak akkor, amikor valami rendezvény van, és sok ember előtt adhatja át.

Hogy ezt nem az állatokért, hanem magáért csinálja, a kedvenc sztorim bizonyítja, amikor hazafelé az esőben találtunk egy kiscicát és ő simán otthagyta volna, én vittem haza. Másnap persze átjött, csinált vele egy tucat közös cuki képet, majd ezekkel kitapétázva a Facebookot keresett neki gazdát.

photo-1713145871292-4ae296c63f82.jpg

