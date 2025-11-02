A Skorpió időszakában vagyunk. Ez az év legtrükkösebb időszaka, erre számíts

A november közepi időszak az év egyik legzűrösebb szakasza, amikor a Merkúr retrográd mozgásba kezd. Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy lassítsunk és újragondoljuk terveinket.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ha úgy érzed, az utóbbi hetekben minden félremegy – elromlik a laptopod, elkésel a találkozókról, félreértik az üzeneteidet, vagy egy ártatlan megjegyzésből dráma lesz –, akkor nem csak a képzeleted játszik veled…

A november közepi időszak az év egyik legzűrösebb szakasza, mert a Merkúr retrográd mozgásba kezd a Skorpió és a Nyilas jegyében. Ez a bolygó felelős a kommunikációért, az utazásért, a technológiáért – magyarán mindenért, ami most épp hajlamos darabokra hullani. De ne ijedj meg: bár a Merkúr retrográdja sokak rémálma, ez az időszak nem feltétlenül csak a káoszról szól. Inkább egy nagy, kozmikus visszajelzés arról, hogy ideje lassítani, újragondolni a terveidet és meghallani, amit eddig elnyomtál magadban.

A Skorpió mélysége és a Nyilas tüze: a robbanásra kész koktél

A hónap elején a Nap még a Skorpióban jár, és ez az energia mindig a mélybe húz mindenkit: most nem elég a felszínes beszélgetés, az őszinteség az egyetlen út, ha fejlődni szeretnél. A Skorpióban haladó Merkúr pedig minden félmondat mögé betekintést enged. Ha eddig próbáltál elrejteni valamit – akár magad elől, akár mások elől –, most könnyedén fény derülhet rá, mi bújik a felszín(ed) alatt. Most nem lesz elég annyit mondani, hogy „semmi bajom”, mert mindenki pontosan érezni fogja, hogy valami nincs rendben. Olvass még a témában A legnagyobb vezetők Skorpiók! 10 meghökkentő és vicces tény a zodiákusokról Így fűti fel az Oroszlán szezon a szerelmi életünket augusztusban Pizzahoroszkóp: A csillagjegyed szerint ez a pizzafeltét illik hozzád legjobban 3 csillagjegy, aki sose hazudna és 3, aki a hazugságvizsgálót is átrázza

November 21-től viszont a Nap belép a Nyilasba, és ezzel hirtelen mintha egy ablakot nyitnának számunkra: kicsit könnyebben lélegzünk, de a kommunikációs káosz azért még velünk marad. A Nyilas jegy alatt járó Merkúr hajlamos elrugaszkodni a valóságtól – túlzás, félrehallás, elhamarkodott döntések jellemzik. Ezért ilyenkor a legfontosabb tanács az, hogy ne reagálj azonnal semmire. Akár egy vita közepén, akár egy váratlan e-mail után, de mindig jobban jársz, ha hagysz egy szusszanásnyi időt magadnak, mielőtt válaszolsz.

A cikk folytatódik, lapozz!