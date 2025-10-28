A nők harmadának fáj. Erre gyanakodj, ha nagyon görcsös a menstruációd
A nők harmadának fáj. Erre gyanakodj, ha nagyon görcsös a menstruációd

Sok nő éveken át szenved anélkül, hogy tudná: akár endometriózis is állhat a tünetei mögött. A menstruációval kapcsolatos panaszokat komolyan kell venni, hiszen akár egy krónikus betegség is állhat mögöttük.

Egy friss felmérés szerint sok nő éveken át szenved anélkül, hogy tudná: akár endometriózis is állhat a tünetei mögött.

A menstruáció természetes része a női létnek – de vajon a vele járó fájdalom is az? Sokan úgy nőnek fel, hogy megtanulják elviselni a görcsöket, legyinteni a fáradtságra, csendben tűrni a nehéz napokat. Pedig nem minden fájdalom „normális”, és nem minden kellemetlenség olyan, amit egyszerűen ki kell bírni.

A német Elle nemrég felhívta a figyelmet egy friss felmérésre, amely rávilágít arra, hogy a nők nagy része nincs tisztában azzal, mi okozhatja a ciklus körüli erős fájdalmakat, és gyakran évekbe telik, mire megszületik a diagnózis, ha egyáltalán megszületik. Az adatok megdöbbentőek, a tanulság pedig egyértelmű: többet kell beszélnünk a menstruációról, az endometriózisról és a női egészségről általában is.

A fájdalom gyakori, de nem normális

A felmérés szerint háromból két menstruáló nő szenved komoly fájdalmaktól a ciklusa során. A megkérdezettek 27 százaléka minden hónapban olyan erős görcsöket tapasztal, hogy rendszeresen fájdalomcsillapítót kell szednie.

A helyzet azonban ennél is súlyosabb: a válaszadók 17 százaléka az elmúlt egy évben legalább egyszer betegszabadságra kényszerült a menstruációs fájdalmak miatt, míg 43 százalékuk azt mondta, hogy a fájdalom jelentősen megterheli a mindennapjaikat, de nem tudják, mit tehetnének ellene.

A nők harmadának fáj. Erre gyanakodj, ha nagyon görcsös a menstruációd

