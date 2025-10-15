A nők egyre „gazdagabbak”, ez pedig kezdi megváltoztatni a világot

Nőket kérdeztünk, ők hogyan élik meg ezt a lassú, de egyre egyértelműbb hatalom-eltolódást.
Tanulmányok
Ma már több nő tanul a felsőoktatásban, mint férfi és ezt pedig egykori tanárnőként nagy boldogsággal élem meg. Amikor tanítani kezdtem, szinte csak fiú diákjaim voltak, amikor pedig nyugdíjba mentem, már több lányt oktattam, mint fiút. A lányokat nagyobb öröm volt tanítani, mert a nők együttműködőbbek, szorgalmasabbak, illetve nem okoskodnak, nem kötekszenek és örülnek, hogy ott lehetnek.
