A nők egyre „gazdagabbak”, ez pedig kezdi megváltoztatni a világot

A nők szerepe a társadalomban egyre erősödik, köszönhetően a magasabb iskolázottságnak és anyagi függetlenségnek. A változás hatásait több szempontból is érdemes megvizsgálni.

Nőket kérdeztünk, ők hogyan élik meg ezt a lassú, de egyre egyértelműbb hatalom-eltolódást.

Tanulmányok

Ma már több nő tanul a felsőoktatásban, mint férfi és ezt pedig egykori tanárnőként nagy boldogsággal élem meg. Amikor tanítani kezdtem, szinte csak fiú diákjaim voltak, amikor pedig nyugdíjba mentem, már több lányt oktattam, mint fiút. A lányokat nagyobb öröm volt tanítani, mert a nők együttműködőbbek, szorgalmasabbak, illetve nem okoskodnak, nem kötekszenek és örülnek, hogy ott lehetnek.

