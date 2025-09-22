A mobilod is szennyez? A láthatatlan ökolábnyom, amiről alig beszélünk

Amikor a környezetszennyezés kerül szóba, a legtöbbünknek a műanyag palackok, a kipufogógáz vagy az erdőirtás jut eszébe. De gondoltál már arra, hogy a reggeli görgetés az Instagramon, egy gyors Google-keresés vagy a napi e-mailezés is hozzájárul a klímaváltozáshoz?
A válasz meglepő, de egyértelmű: igen. Erre hívja fel a figyelmet a Digitális Tudatosság Hete (DT7), amely első alkalommal kerül megrendezésre 2025. szeptember 22–28. között, a Neo Interactive és a Carbon.Crane közös kezdeményezéseként.
229 kg szén-dioxid – ennyit bocsátunk ki évente online
Sokkoló adat: egy átlagos internetfelhasználó éves digitális ökológiai lábnyoma 229 kilogramm CO₂, ami több mint a felét jelenti annak a 501 kg/fő értéknek, amit a globális felmelegedés korlátozása érdekében lenne célszerű nem túllépni. Ez a „digitális szennyezés” nagyrészt észrevétlen, mégis nagyon is jelentős.
Miközben a bolygónk hőmérséklete emelkedik, az online világban is aggasztó jelenségek erősödnek: a NordPass szerint például még mindig az „123456” a leggyakoribb jelszó világszerte – ami rávilágít arra is, hogy nemcsak a környezeti, de a kiberbiztonsági tudatosság is komoly kívánnivalót hagy maga után.